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Полиция показала разрушения после жесткого обстрела Донецкой области

17 февраля 2024 13:01
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Полиция показала разрушения после жесткого обстрела Донецкой области
Последствия обстрела Донецкой области. Фото: Нацполиция
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска за последние сутки нанесла серию ударов по Донецкой области. Это привело к серьезным разрушениям в регионе, впрочем, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщила Национальная полиция в субботу, 17 февраля.

Обстрел Донецкой области 17 февраля — детали

Авдеевка, Курахово, Северск, а также населенные пункты Ласточкино, Орловка и Сокол подверглись обстрелам. В результате атак было повреждено шесть объектов гражданской инфраструктуры, включая жилой дом и гараж, а также критическая инфраструктура.

Последствия обстрела Донецкой области
Последствия обстрела Донецкой области. Фото: Нацполиция

В результате авиационного удара, осуществленного российскими военными, в Орловке был уничтожен частный дом.

"Информации о пострадавших в настоящее время не поступало. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны", — сообщили в Нацполиции.

Последствия обстрела Донецкой области
Последствия обстрела Донецкой области. Фото: Нацполиция
Нацполиция
Сообщение Нацполиции. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты в ночь на 17 февраля, обстреляли Харьковский район. Враг нанес около 20 ударов по селу Липцы. В результате ударов повреждены исключительно гражданские объекты.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе подразделений из Авдеевки. Украинские военные показали, как выглядело небо над городом в ночь на субботу, 17 февраля.

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