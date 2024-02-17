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В Запорожье прогремели взрывы — россияне нанесли удар по окраине города

17 февраля 2024 12:45
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Запорожье прогремели взрывы — россияне нанесли удар по окраине города
Разрушенное здание в результате атаки. Иллюстративное фото: Telegram / Кирилл Тимошенко
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские войска в очередной раз атаковали Запорожье в субботу, 17 февраля. Под прицелом оккупантов оказалась окраина города. Есть попадание в объект инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

Обстрел Запорожья 17 февраля

Захватчики совершили очередной обстрел Запорожья во время воздушной тревоги. Это произошло около 12:06 17 февраля. Взрыв раздался возле села Наталовка.

Скриншот сообщения Федорова
Скриншот поста Федорова

"Предварительно — попадание по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливается информация о пострадавших и площади разрушений.

Скриншот сообщения Федорова
Скриншот поста Федорова

Напомним, 17 февраля в большинстве центральных, восточных и северных областей звучала воздушная тревога. Россияне осуществили пуск баллистических ракет по украинским городам.

Добавим, 15 февраля оккупанты обстреляли Запорожье. В результате атаки захватчиков пострадали четыре человека.

война
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