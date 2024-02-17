В Запорожье прогремели взрывы — россияне нанесли удар по окраине города
Российские войска в очередной раз атаковали Запорожье в субботу, 17 февраля. Под прицелом оккупантов оказалась окраина города. Есть попадание в объект инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
Обстрел Запорожья 17 февраля
Захватчики совершили очередной обстрел Запорожья во время воздушной тревоги. Это произошло около 12:06 17 февраля. Взрыв раздался возле села Наталовка.
"Предварительно — попадание по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья", — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливается информация о пострадавших и площади разрушений.
Напомним, 17 февраля в большинстве центральных, восточных и северных областей звучала воздушная тревога. Россияне осуществили пуск баллистических ракет по украинским городам.
Добавим, 15 февраля оккупанты обстреляли Запорожье. В результате атаки захватчиков пострадали четыре человека.
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