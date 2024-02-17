РФ ночью около 20 раз обстреляла Харьковщину, — ОВА
Российские захватчики в ночь на 17 февраля обстреляли Харьковский район. Враг нанес около 20 ударов по селу Липцы.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Обстрелы Харьковщины 17 февраля
"Оккупанты этой ночью нанесли около 20 ударов по Липцам Харьковского района", — говорится в сообщении.
По словам Синегубова, враг совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня и артиллерии.
В результате ударов повреждены исключительно гражданские объекты: здание Липецкого сельского совета, библиотека, склад строительных материалов и грузовой автомобиль.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Напомним, россияне увеличили количество обстрелов Купянского района Харьковской области. При этом потери территорий удалось предотвратить.
Также мы писали, что 16 февраля захватчики в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В результате атак врага погибли три человека, еще двое получили ранения.
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