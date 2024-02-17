Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow РФ ночью около 20 раз обстреляла Харьковщину, — ОВА arrow

РФ ночью около 20 раз обстреляла Харьковщину, — ОВА

17 февраля 2024 10:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
РФ ночью около 20 раз обстреляла Харьковщину, — ОВА
Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Олег Синегубов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в ночь на 17 февраля обстреляли Харьковский район. Враг нанес около 20 ударов по селу Липцы.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Обстрелы Харьковщины 17 февраля

"Оккупанты этой ночью нанесли около 20 ударов по Липцам Харьковского района", — говорится в сообщении.

По словам Синегубова, враг совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня и артиллерии.

null
Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Олег Синегубов

В результате ударов повреждены исключительно гражданские объекты: здание Липецкого сельского совета, библиотека, склад строительных материалов и грузовой автомобиль.

null
Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Олег Синегубов

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

null
Скриншот поста Синегубова

Напомним, россияне увеличили количество обстрелов Купянского района Харьковской области. При этом потери территорий удалось предотвратить.

Также мы писали, что 16 февраля захватчики в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В результате атак врага погибли три человека, еще двое получили ранения.

Харьковская область
обстрелы
оккупанты
Олег Синегубов
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

Актуальное по теме