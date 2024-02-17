РФ ночью около 20 раз обстреляла Харьковщину, — ОВА

Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Олег Синегубов

Российские захватчики в ночь на 17 февраля обстреляли Харьковский район. Враг нанес около 20 ударов по селу Липцы.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Обстрелы Харьковщины 17 февраля

"Оккупанты этой ночью нанесли около 20 ударов по Липцам Харьковского района", — говорится в сообщении.

По словам Синегубова, враг совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня и артиллерии.

Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Олег Синегубов

В результате ударов повреждены исключительно гражданские объекты: здание Липецкого сельского совета, библиотека, склад строительных материалов и грузовой автомобиль.

Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Олег Синегубов

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Скриншот поста Синегубова

Напомним, россияне увеличили количество обстрелов Купянского района Харьковской области. При этом потери территорий удалось предотвратить.

Также мы писали, что 16 февраля захватчики в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В результате атак врага погибли три человека, еще двое получили ранения.