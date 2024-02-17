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Поліція показала руйнування після жорсткого обстрілу Донецької області

17 лютого 2024 13:01
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Поліція показала руйнування після жорсткого обстрілу Донецької області
Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: Нацполіція
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська за останню добу завдали серію ударів по Донецькій області. Це призвело до серйозних руйнувань у регіоні, проте обійшлося без постраждалих.

Про це повідомила Національна поліція у суботу, 17 лютого.

Обстріл Донецької області 17 лютого — деталі

Авдіївка, Курахове, Сіверськ, а також населені пункти Ластівчине, Орлівка та Сокіл зазнали обстрілів. Внаслідок атак було пошкоджено шість об'єктів цивільної інфраструктури, включаючи житловий будинок та гараж, а також критична інфраструктура.

Наслідки обстрілу Донецької області
Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: Нацполіція

Внаслідок авіаційного удару, здійсненого російськими військовими, в Орлівці було знищено приватний будинок.

"Інформації про постраждалих наразі не надходило. Поліцією та СБУ порушено кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни", — повідомили в Нацполіції.

Наслідки обстрілу Донецької області
Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: Нацполіція
Нацполіція
Повідомлення Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти в ніч на 17 лютого, обстріляли Харківський район. Ворог завдав близько 20 ударів по селу Липці. Внаслідок ударів пошкоджено виключно цивільні об'єкти.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення підрозділів з Авдіївки. Українські військові показали, як виглядало небо над містом у ніч проти суботи, 17 лютого.

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