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Вблизи Роботино четверо нацгвардейцев остановили штурмовую колонну россиян

26 февраля 2024 15:16
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Вблизи Роботино четверо нацгвардейцев остановили штурмовую колонну россиян
Уничтожена русская колонна. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Вблизи Роботино четверо нацгвардейцев бригады "Спартан" сумели остановить продвижение штурмовой колонны россиян. В результате боя все воины были ранены.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады в понедельник, 26 февраля.

Бойцы нацгвардии остановили продвижение врага

Четверо украинских воинов вступили в бой против трех бронетранспортеров с пехотой на броне.

Первый бронетранспортер взорвался на мини, второй гвардейцы подбили из РПГ, а третий успел взорвать пехоту.

"Завязался бой. Первый БТР взорвался на мини ТМ-62, второй был подбит из РПГ. Третий успел взорвать пехоту, которая завязала стрелковый бой с нашими защитниками. Благодаря проявленному мужеству, а также поддержке минометов, сбросов и артиллерии, врага удалось остановить и ликвидировать", — добавили военные.

Державшие оборону бойцы получили многочисленные ранения и сейчас находятся на лечении.

Ранее мы сообщали, что бойцы разведывательно-ударного подразделения Шершень обнаружили ротацию врага на фронте. Благодаря разведданным, воины 3-й отдельной штурмовой бригады нанесли успешный удар по российской пехоте, которая как раз зашла в здание.

Бойцы 60-й отдельной механизированной бригады группы "Копье" распространили эксклюзивные кадры уничтожения оккупантов.

война
Нацгвардия
Украина
Запорожская область
оккупанты

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