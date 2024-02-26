Вблизи Роботино четверо нацгвардейцев остановили штурмовую колонну россиян

Уничтожена русская колонна. Фото: скриншот

Вблизи Роботино четверо нацгвардейцев бригады "Спартан" сумели остановить продвижение штурмовой колонны россиян. В результате боя все воины были ранены.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады в понедельник, 26 февраля.

Бойцы нацгвардии остановили продвижение врага

Четверо украинских воинов вступили в бой против трех бронетранспортеров с пехотой на броне.

Первый бронетранспортер взорвался на мини, второй гвардейцы подбили из РПГ, а третий успел взорвать пехоту.

"Завязался бой. Первый БТР взорвался на мини ТМ-62, второй был подбит из РПГ. Третий успел взорвать пехоту, которая завязала стрелковый бой с нашими защитниками. Благодаря проявленному мужеству, а также поддержке минометов, сбросов и артиллерии, врага удалось остановить и ликвидировать", — добавили военные.

Державшие оборону бойцы получили многочисленные ранения и сейчас находятся на лечении.

Ранее мы сообщали, что бойцы разведывательно-ударного подразделения Шершень обнаружили ротацию врага на фронте. Благодаря разведданным, воины 3-й отдельной штурмовой бригады нанесли успешный удар по российской пехоте, которая как раз зашла в здание.

Бойцы 60-й отдельной механизированной бригады группы "Копье" распространили эксклюзивные кадры уничтожения оккупантов.