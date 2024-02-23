Важкі бої на Лиманському напрямку — воїни 60 ОМБр показали відео знищення окупантів
На Лиманському напрямку фронту, що на Донеччині, точаться важкі бої. Українські воїни дають гідну відсіч ворогові та завдають ударів по особовому складу противника. Зокрема, бійці 60-ї окремої механізованої бригади групи "Спис" поширили ексклюзивні кадри знищення окупантів.
Відповідне відео оприлюднив телеграм-канал DeepState у п'ятницю, 23 лютого.
Знищення окупантів на Лиманському напрямку бійцями 60 ОМБр
Українські воїни продовжують здійснювати успішні операції з ліквідації ворога. У мережі поширили кадри, як бійці групи "Спис" батареї управління і артилерійської розвідки 60 ОМБр скидають гранати на російських солдатів. На відео видно, як військові ЗСУ з дронів одну за одною скидають гранати та завдають нищівних ударів по загарбниках.
"Бійці групи "Спис" БУАРу 60 ОМБр нищать ворога на Лиманському напрямку", — йдеться в описі під відео.
Нагадаємо, під Бахмутом Донецької області українські прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" також атакували окупанта. Крім того, воїнам вдалося знищити ворожий дрон завдяки успішному скиданню гранат з безпілотників.
Українські десантники продовжують ліквідовувати один за одним російських загарбників на фронті. Бійці 3-го батальйону 80-ї бригади десантно-штурмових військ атакували позиції противника за допомогою дронів.
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