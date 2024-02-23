Важкі бої на Лиманському напрямку — воїни 60 ОМБр показали відео знищення окупантів

Знищення ворожих окупантів. Фото: скриншот з відео

На Лиманському напрямку фронту, що на Донеччині, точаться важкі бої. Українські воїни дають гідну відсіч ворогові та завдають ударів по особовому складу противника. Зокрема, бійці 60-ї окремої механізованої бригади групи "Спис" поширили ексклюзивні кадри знищення окупантів.

Відповідне відео оприлюднив телеграм-канал DeepState у п'ятницю, 23 лютого.

Знищення окупантів на Лиманському напрямку бійцями 60 ОМБр

Українські воїни продовжують здійснювати успішні операції з ліквідації ворога. У мережі поширили кадри, як бійці групи "Спис" батареї управління і артилерійської розвідки 60 ОМБр скидають гранати на російських солдатів. На відео видно, як військові ЗСУ з дронів одну за одною скидають гранати та завдають нищівних ударів по загарбниках.

"Бійці групи "Спис" БУАРу 60 ОМБр нищать ворога на Лиманському напрямку", — йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, під Бахмутом Донецької області українські прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" також атакували окупанта. Крім того, воїнам вдалося знищити ворожий дрон завдяки успішному скиданню гранат з безпілотників.

Українські десантники продовжують ліквідовувати один за одним російських загарбників на фронті. Бійці 3-го батальйону 80-ї бригади десантно-штурмових військ атакували позиції противника за допомогою дронів.