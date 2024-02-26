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Поблизу Роботиного четверо нацгвардійців зупинили штурмову колону росіян

26 лютого 2024 15:16
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Поблизу Роботиного четверо нацгвардійців зупинили штурмову колону росіян
Знищена російська колона. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Поблизу Роботиного четверо нацгвардейців бригади "Спартан" зуміли зупинити просування штурмової колони росіян. Внаслідок бою всіх воїнів було поранено.

Про це повідомили у пресслужбі бригади у понеділок, 26 лютого. 

Бійці нацгвардії зупинили просування ворога

Четверо українських воїнів вступили у бій проти трьох бронетранспортерів із піхотою на броні.

Перший бронетранспортер підірвався на міні, другий гвардійці підбили із РПГ, а третій встиг висадити піхоту.

"Зав’язався бій. Перший БТР підірвався на міні ТМ-62, другий було підбито з РПГ. Третій встиг висадити піхоту, яка зав’язала стрілецький бій з нашими оборонцями. Завдяки проявленій мужності, а також підтримки мінометів, скидів та артилерії, ворога вдалося зупинити та ліквідувати", — додали військові.

Бійці, які тримали оборону отримали численні поранення і зараз перебувають на лікуванні.

Раніше ми повідомляли, що бійці розвідувально-ударного підрозділу "Шершень" виявили ротацію ворога на фронті. Завдяки розвідданим, воїни 3-ї окремої штурмової бригади завдали успішного удару по російській піхоті, яка саме зайшла в будівлю.

Бійці 60-ї окремої механізованої бригади групи "Спис" поширили ексклюзивні кадри знищення окупантів.

війна
Нацгвардія
Україна
Запорізька область
окупанти

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