"Мінуснули" 35 окупантів — у Третій штурмовій показали, як нищать ворога під Авдіївкою

Бійці Третьої штурмової бригади. Фото: 3-я ОШБр

Третя штурмова бригада показала, як нищить ворога на Авдіївському напрямку. Внаслідок нічного бою українські захисники ліквідували 35 окупантів, дев'ятьох взяли в полон.

Відповідне відео опублікувала пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram у четвер, 22 лютого.

Як Третя штурмова нищить ворога на Авдіївському напрямку

"У спробах штурмувати накатами наші позиції противник здійснив декілька висаджень десанту впритул до окопів. Бійці одразу викликали вогневу підтримку й місце десантування ворога почали крити артилерія і дрони. На додаток — 200-их й 300-их окупантів давила російська БМП, яка доставляла нові групи десанту", — зазначили бійці під відео.

За їх словами, російські загарбники, яким вдалося вціліти, спробували захопити окопи, однак більшість із них ЗСУ знищили в ближньому бою.

Наразі Третя штурмова продовжує стримувати росіян під Авдіївкою.

Нагадаємо, що бійці Другого механізованого батальйону 3-ї ОШБр показали, як ефективно використовують ударні дрони для знищення техніки і живої сили ворога на Авдіївському напрямку.

Також ми повідомляли, що бійці Третьої штурмової бригади показали кадри небезпечної операції в Авдіївці. Захисники підійшли упритул до будівлі з окупантами та заклали там вибухові пристрої.