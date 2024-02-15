Адские бои в Авдеевке — экс-командир Азова Жорин рассказал о критической ситуации в городе

Разрушенная Авдеевка. Фото: Instagram / libkos

Ситуация в Авдеевке на Донетчине с каждым днем становится все хуже. Российские войска пытаются захватить город и ведут активные штурмовые действия, бои в Авдеевке сейчас самые ожесточенные. Украинские защитники дают отпор армии противника, значительно превосходящей количеству бойцов Вооруженных сил.

Об этом сообщил экс-командир полка "Азов" Максим Жорин в четверг, 15 февраля.

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Авдеевка сейчас город, где ведутся самые ожесточенные бои на фронте. Украинским воинам приходится давать отпор врагу, значительно превосходящему в численности. По словам Жорина, оккупанты "прут со всех сторон" и их огромное количество.

"Наш Третья штурмовая выполняет боевые задания в условиях, которые даже нам было сложно представить", — говорится в сообщении.

Как пишет военный, бои в Авдеевке сейчас самые жестокие и горячие за весь период войны. Сражения ВСУ против захватчиков значительно ожесточеннее тех, что были в Бахмуте.

Жорин также опубликовал видео противотанкистов 3 ОШБр после боя с противником.

Напомним, пресс-служба 3 ОШБр заявила, что ситуация в Авдеевке сейчас критическая. Оборону города усилила штурмовая бригада.

В эти дни в Авдеевке продолжаются уличные бои. Оккупанты хотят перерезать основной логистический путь ВСУ, однако украинские защитники создали запасные.