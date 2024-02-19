Падение российского самолета возле Мариуполя — Андрющенко показал кадры

Падающий самолет. Иллюстративное фото: росСМИ

Вблизи временно оккупированного Мариуполя в понедельник, 19 февраля, упал горящий российский самолет. В настоящее время захватчики пытаются его достать из моря.

Соответствующее видео обнародовал советник мэра Петр Андрющенко в Telegram.

Самолет РФ упал вблизи Мариуполя

"С места происшествия. Не падавший самолет в море. Русня пытается что-то достать", — написал он.

По данным советника мэра, военная комендатура россиян перекрыла на въезд село Рыбацкое, где и упал самолет.

Скриншот поста Андрющенко

Ранее Андрющенко заявлял, что вблизи города заметили падение горящего самолета. По данным местных российских пабликов, Мариуполь якобы атаковали украинские ракеты ATACMS.

Также Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что украинские защитники уничтожили еще два российских истребителя на восточном направлении — Су-34 и Су-35С.

Кроме того, 17 февраля Воздушные силы уничтожили три вражеских самолета на восточном направлении. Речь идет об истребителях Су-34 и Су-35.

Впоследствии в сети появилось видео, как пилот вражеского самолета Су-34 направил воздушное судно на жилые дома Луганской области.