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Падіння російського літака біля Маріуполя — Андрющенко показав кадри

19 лютого 2024 14:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Падіння російського літака біля Маріуполя — Андрющенко показав кадри
Літак, що падає. Ілюстративне фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Поблизу тимчасово окупованого Маріуполя у понеділок, 19 лютого, впав палаючий російський літак. Наразі загарбники намагаються його дістати з моря.

Відповідне відео оприлюднив радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram.

Літак РФ впав поблизу Маріуполя

"З місця події. Літак, який не падав, в морі. Русня намагається щось дістати", — написав він.

За даними радника мера, військова комендатура росіян перекрила на в'їзд село Рибацьке, де й впав літак.

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Скриншот допису Андрющенка

Раніше Андрющенко заявляв, що поблизу міста помітили падіння палаючого літака. За даними місцевих російських пабліків, Маріуполь нібито атакували українські ракети ATACMS.

Також Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що українські захисники знищили ще два російських винищувачі на східному напрямку — Су-34 та Су-35С.

Крім того, 17 лютого Повітряні сили знищили три ворожі літаки на східному напрямку. Йдеться про винищувачі Су-34 та Су-35. 

Згодом в мережі з'явилося відео, як пілот ворожого літака Су-34 спрямував повітряне судно на житлові будинки Луганщини.

літак
Маріуполь
авіакатастрофа
ППО
винищувач
війна в Україні

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