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Біля Маріуполя впав російській літак, — Андрющенко

19 лютого 2024 09:27
оновлено: 10:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Біля Маріуполя впав російській літак, — Андрющенко
Термінова новина
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Поблизу тимчасово окупованого Маріуполя у понеділок, 19 лютого, впав палаючий російський літак. У місті продовжують лунати вибухи.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Вибухи біля Маріуполя 19 лютого

"Маріуполь. Не просто гучно, але вогонь! Повідомляють про падіння палаючого літака в районі села Рибацьке", — написав Андрющенко.

За його словами, у місті продовжують лунати вибухи. 

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Скриншот допису Андрющенка

Як пишуть російські Telegram-канали, на підступах до Маріуполя працювала ППО. Там повідомляють, що в небі було нібито збито "дві повітряні цілі".

Росіяни заявляють, що за попередньою інформацією, це були "українські ракети ATACMS".

Оновлено 9:58 Андрющенко додав, що підтверджується падіння літака в районі села Рибацьке, однак точне місце наразі встановити неможливо.

"Всі під'їзди / підходи в район оточено, з огляду на велику концентрацію окупантів в тій частині — навіть не будуть пробувати. З огляду на досвід наших джерел інформації, це або ворожий літак, або БПЛА літакового типу, але розміром з літак", — написав він.

Радник мера зазначив, що потрібно почекати реакції Повітряних сил ЗСУ — вони точно встановлять що це було. Однак з огляду на реакцію росіян варто чекати на гарні новини.

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Скриншот допису Андрющенка

Нагадаємо, 17 лютого Повітряні сили знищили три ворожі літаки на східному напрямку. Йдеться про винищувачі Су-34 та Су-35. 

Згодом в мережі з'явилося відео, як пілот ворожого літака Су-34 спрямував повітряне судно на житлові будинки Луганщини.

Також 18 лютого українські Сили ППО знищили ще один ворожий літак. У небі над Україною захисники збили Су-34

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вибух
Маріуполь
авіакатастрофа
окупація

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