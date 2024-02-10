Оккупанты будут отбирать у жителей Мариуполя по 30 домов в неделю, — Андрющенко

Уничтоженные дома в Мариуполе. Фото: DW

Оккупационные власти Мариуполя распространили приказ о еженедельном признании по меньшей мере 30 принадлежащих украинцам домов "бесхозными". Их планируют передать в собственность представителям так называемой "Донецкой народной республики".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в субботу, 10 июля, со ссылкой на документы, полученные Мариупольским движением сопротивления.

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Согласно решению оккупационной администрации, главы районов города обязаны каждый понедельник до 12 утра передавать "руководству" информацию о "бесхозной" недвижимости.

В документе говорится, что "по поручению так называемого заместителя главы администрации города Мариуполя Перепечая каждый район предоставляет не менее 30 объектов в неделю".

Статус "бесхозного жилья" предоставляют домам, в которых, по мнению оккупационной администрации, нет официального собственника или там никто не проживает.

"Это значит, что у этой недвижимости нет владельца, то есть оно ничье. Например, люди купили в 2019-м квартиру или дом и там живут. Если кому-то из администрации нравится жилье, то они выгонят на улицу людей. По крайней мере, скажут, например, что во время боевых действий потеряны документы. Это распространенная история: сгорели, где-то в подвале утонули или еще что-то такое", — объясняет Андрющенко.

Отметки на заброшенных домах мариупольцев. Фото: скриншот

Как работает схема захватчиков

Процесс признания жилья "бесхозным" продолжается еще с начала оккупации. Проводится постоянно продолжающаяся инвентаризация.

"Фактически недвижимость относится к так называемой "бесхозной", ну а затем, соответственно, переходит в собственность так называемой "ДНР". Это то же мародерство, только низшего звена", — объясняет Андрющенко.

За отчуждение жилья отвечают разные лица. Чтобы забрать дом, оккупантам сначала нужна информация, что в этом доме больше никто не живет.

Этим вопросом в городе занимаются так называемые "квартальные" — люди, которые отвечали за отдельный участок района и вели учет жителей.

По словам местных жителей, далее информация от "квартальных" передается главам так называемых районных администраций. В Мариуполе их четыре, каждую из которых возглавляют коллаборанты.

Оккупационная местная администрация во главе с так называемым "руководителем" города Олегом Моргуном выбирает состав комиссии, которая и признает жилье "бесхозным".

Ранее мы сообщали, что за первый год полномасштабного вторжения России в Мариуполе Донецкой области погибли не менее 8000 человек. Однако эти цифры неточные, ведь часто несколько человек хоронили в одной могиле и неизвестное количество жертв остаются под завалами.

Напомним, что Андрющенко рассказал, что жители оккупированного города должны как-то выживать, поэтому им приходится всячески демонстрировать свою поддержку политике государства-агрессора и призывать сторонников Украины покинуть город.