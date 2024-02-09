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Скільки людей загинуло у Маріуполі — правозахисники назвали моторошну цифру

9 лютого 2024 11:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Скільки людей загинуло у Маріуполі — правозахисники назвали моторошну цифру
Зруйнований Маріупольський драмтеатр. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За перший рік повномасштабного вторгнення Росії у Маріуполі Донецької області загинули щонайменше 8000 людей. Однак ці цифри неточні, адже часто декілька людей хоронили в одній могилі і ще невідома кількість жертв залишаються під завалами. 

Про це свідчать дані Міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch (HRW) щодо руйнування Росією Маріуполя.

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Скільки людей загинули в Маріуполі за перший рік війни

Правозахисники поспілкувались з 240 людьми, переважно переселенцями з Маріуполя, а також проаналізували понад 850 фото, відео, документів і десятки супутникових знімків. Це дозволило їм дійти до висновку, що за перший рік повномасштабної війни у Маріуполі загинули щонайменше 8000 тисяч людей.

"Загальна кількість загиблих може бути значно вищою, тому що деякі могили містили декілька тіл, а рештки інших, скоріше за все, поховані під завалами. Також людей ховали в імпровізованих могилах, які складно ідентифікувати", — пояснюють у Human Rights Watch.

У квітні 2022 року мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що в місті загинули щонайменше 20 тисяч людей. Місцева влада залишалася на місцях та намагалася фіксувати усіх загиблих, поки це було можливо. Однак ці дані також не точні.

"Ми та наші партнери витратили майже два роки, щоб розкрити правду про жахливі злочини, скоєні російськими військами в Маріуполі. Це розслідування спрямоване на те, щоб ці злочини ніколи не були забуті", — сказав виконавчий директор правозахисної організації Truth Hounds, яка допомагала з розслідуванням, Роман Авраменко.

Правоохоронці вимагають, аби за воєнні злочини, скоєні у Маріуполі, російський диктатор Володимир Путін та ще десяток російських посадовців постали перед міжнародним трибуналом.

Нагадаємо, російські пропагандисти транслюють начебто "успішну відбудову" Маріуполя. Насправді російські бізнесмени заробляють на багатомільйонних контрактах, в той час, як місцеві живуть  у напівзруйнованих будинках. 

Крім того, росіяни активно продають зруйновані квартири українців у Маріуполі. При цьому російські агенти нерухомості стверджують, що квартири потребують ремонту, але це компенсується "шикарним виглядом з вікна".

володимир путін
смерть
Маріуполь
окупанти
війна в Україні

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