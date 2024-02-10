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Окупанти відбиратимуть у мешканців Маріуполя по 30 домівок на тиждень, — Андрющенко

10 лютого 2024 13:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Окупанти відбиратимуть у мешканців Маріуполя по 30 домівок на тиждень, — Андрющенко
Знищені будинки в Маріуполі. Фото: DW
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Окупаційна влада Маріуполя поширила наказ про щотижневе визнання щонайменше 30 будинків, які належать українцям, "безхазяйними". Їх планують передати у власність представникам так званої "Донецької народної республіки".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у суботу, 10 липня, з посиланням на документи, отримані Маріупольським рухом спротиву. 

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Документ окупантів про домівки маріупольців. Фото: скриншот

Росіяни відбирають домівки в маріупольців

Згідно з рішенням окупаційної адміністрації, голови районів міста зобов’язані кожного понеділка до 12 ранку передавати "керівництву" інформацію про "безхазяйну" нерухомість.

У документі йдеться, що "за дорученням так званого заступника голови адміністрації міста Маріуполя Перепечая, кожен район надає не менше 30 об’єктів на тиждень". 

Статус "безхазяйного житла" надають будинкам, у яких, на думку окупаційної адміністрації, немає офіційного власника або там ніхто не мешкає. 

"Це означає, що у цій нерухомості немає власника, тобто вона нічия. Наприклад, люди купили у 2019-му квартиру або будинок  і там мешкають. Якщо комусь з адміністрації подобається житло, то вони виженуть на вулицю людей. Принаймні, скажуть, наприклад, що під час бойових дій втрачено документи. Це розповсюджена історія: згоріли, десь у підвалі втонули чи ще щось таке", — пояснює Андрющенко. 

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Позначки на покинутих домівках маріупольців. Фото: скриншот

Як працює схема загарбників

Процес визнання житла "безхазяйним" триває ще з початку окупації.  Проводиться інвентаризація, яка постійно триває.

"Фактично нерухомість відноситься до так званої "безхазяйної", ну а потім, відповідно, переходить у власність так званої "ДНР". Це те саме мародерство, тільки нижчої ланки", — пояснює Андрющенко. 

За відчуження житла відповідають різні особи. Щоб забрати будинок, окупантам спочатку потрібна інформація, що в цьому будинку більше ніхто не живе.

Цим питанням в місті займаються так звані "квартальні" — люди, які відповідали за окрему ділянку району та вели облік жителів. 

За словами місцевих мешканців, далі інформація від "квартальних" передається головам так званих районних адміністрацій. У Маріуполі їх чотири, кожну з яких очолюють колаборанти.

Окупаційна місцева адміністрація на чолі з так званим "очільником" міста Олегом Моргуном обирає склад комісії, яка і визнає житло "безхазяйним".

Раніше ми повідомляли, що за перший рік повномасштабного вторгнення Росії у Маріуполі Донецької області загинули щонайменше 8000 людей. Однак ці цифри неточні, адже часто декілька людей хоронили в одній могилі і ще невідома кількість жертв залишаються під завалами. 

Нагадуємо, що Андрющенко розповів, що мешканці окупованого міста мусять якось виживати, тому їм доводиться всіляко демонструвати свою підтримку політиці держави-агресора і закликати прихильників України покинути місто.

війна
українці
Маріуполь
Україна
окупанти

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