ЗМІ з'ясували, хто з Росії заробляє на псевдовідновленні зруйнованого Маріуполя

Зруйнований Маріуполь після приходу росіян. Фото: Pexels

Після початку повномасштабного вторгнення РФ місто Маріуполь у Донецькій області зруйноване на 95% і для його відновлення знадобиться близько 20 років. Зараз російські пропагандисти транслюють начебто "відбудову" Маріуполя, але насправді російські бізнесмени заробляють на багатомільйонних контрактах.

Про це йдеться в розслідуванні Financial Times.

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Після захоплення Маріуполя російські загарбники знімають "замовні" сюжети про те, як вони "відбудовують" місто, але насправді реальність сильно відрізняється від пропаганди. Журналісти з'ясували, поки маріупольці живуть у напівзруйнованих будинках без усіх відповідних комунальних послуг, російські бізнесмени набивають кишені на багатомільйонних контрактах.

Видання процитувало слова місцевого будівельника Максима, який розповідав, що одна із фірм Р-Строй отримала контракт на "відновлення" зруйнованого росіянами міста. Вона була створена в травні 2022 року — одразу після російського захоплення Маріуполя. Працівники фірми взялися за "відновлення" будинку Максима у жовтні 2022 року, якраз в пору дощів та настання холоду.

Умови в будинках маріупольців. Фото: FT

"Тоді було вітряно і сильно дощило, але "робітники" компанії все одно винесли більшу частину вікон, і квартири заливало водою. Нові вікна, які привезли за місяць, виявилися не того розміру. "Робітники" встановили їх догори ногами або так, що вони виступали зі стін. Опалення в будинку не було до кінця лютого, більша частина меблів у квартирах не витримала вологи, підлоги роздулися і прогнулися. Майже за рік після початку "робіт" жителі досі боролися за те, щоб Р-Строй відремонтував їхній будинок і виправив додаткові збитки, завдані їхніми ж "будівельниками"", — пише FT.

Росіяни тягнуть Маріуполь в СРСР

Мер Маріуполя Вадим Бойко розповів, що Маріуполь зруйнований на 95% і для його повного відновлення знадобиться близько 20 років. Однак росіяни склали план-"розбудову" зруйнованого міста у 2022−2035 роках, зокрема "відновлення будівель в історичному центрі", "трамвайну та автобусну мережі", "велосипедну інфраструктуру" тощо.

Маріуполь до війни. Фото: t.me/mariupolrada

Маріуполь після війни. Фото: t.me/mariupolrada 1 / 2

"Вони не врахували того, як розвинулось та розбудувалось українське місто, адже їхні документи ґрунтувався на застарілих українських планах, створених до 2016 року. За роки, що передували війні, місто впорядкувало бюрократичну систему, інвестувало у сферу послуг та інфраструктуру і створило нові громадські простори. Росіяни тягнуть нас назад у радянські часи", — цитує видання міського голову Маріуполя.

Які гроші крутяться на "розбудові" міста і куди вони діваються

У розслідуванні FT зазначає, що контракти, укладені з такими компаніями, як Р-Строй, від імені мінбуду Росії адмініструє напівдержавна організація під назвою "Единый заказчик". Судячи з документів, у 2024−2026 роках ця організація має отримати 445 млрд рублів (5 млрд доларів) на розподіл серед субпідрядників, які нібито мають займатися "відновленням" зруйнованої російськими військами інфраструктури. У документах зазначено, що в другій половині 2022 року Р-Строй отримав 37 млн доларів — одна з 22 компаній, яким, як стверджується, виділили гроші.

Журналісти знайшли в Маріуполі 55 проєктів, у яких бере участь Р-Строй. Серед них — "реконструкція" стадіону Іллічівець, двох університетських кампусів і десятків житлових будинків на лівому березі.

Мешканці будинків, "відновленням" яких має займатися компанія, скаржаться на відсутність плану робіт, кваліфікованого персоналу та власне ремонту.

Хто власник Р-Строй

Журналісти дізналися, що власник Р-Строй мільярдер Олексій Рєпік, який перебуває під санкціями Великої Британії за "тісні робочі відносини з Путіним".

Олексій Рєпік. Фото: росЗМІ

Санкції проти нього також запровадила Канада, але не США чи ЄС. Ні сама компанія, ні її власники зараз не під санкціями.

Нагадаємо, до окупованого Маріуполя за два роки заселилася значна кількість росіян, вони тепер обіймають посади в окупаційних органах влади, медичних закладах та різних організаціях. І ті українці, які не мають російського паспорта, стикаються з тим, що не можуть отримати послуги.

Крім того, росіяни активно продають зруйновані квартири українців у Маріуполі. При цьому російські агенти нерухомості стверджують, що квартири потребують ремонту, але це компенсується шикарним виглядом з вікна.