Андрющенко розповів, як виживають мешканці Маріуполя в окупації та кошмар від "кадирівців"
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що мешканці окупованого міста мусять якось виживати, тому їм доводиться всіляко демонструвати свою підтримку політиці держави-агресора і закликати прихильників України покинути місто. Втім, від цього їх життя легшим не стає.
На підтвердження своїх слів Андрющенко оприлюднив у Telegram переписку між мешканцями окупованого міста.
Мешканці Маріуполя мусять виживати
"Навіть не знаю, як коментувати. Мало хто з тих, хто в окупації, чекав на Росію. Проте, на жаль, люди мають там виживати та чекати на деокупацію", — написав Андрющенко.
Втім, вдосталь і тих мешканців, які чудово розуміють, що справжньою причиною всіх бід містян є російські окупанти. Також незадоволені мешканці наголошують, що не є патріотами України, але просто не уявляють, як жити в цьому місті.
Крім того, мешканці окупованого міста нарікають, що народ нічого не вирішує в окупованому місті. Життя у місті не пропонує жодних перспектив, а загарбники не виконали жодних обіцянок.
На додачу до усіх перерахованих проблем, мешканці наголошують, що місто переповнили мешканці Чечні і Дагестану, які підтримують Росію і тероризують місцевих мешканців. На додачу до цього люди відчувають страх перед правоохоронцями-окупантами.
Раніше ми повідомляли, що радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що партизани з місцевої групи спротиву "Ї" знешкодили ворожу вантажівку. У ній російські окупанти перевозили військове спорядження на передову.
Нагадуємо, що громадяни Росії хочуть купувати квартири у Маріуполі. Окупаційна влада заманює їх високою зарплатою та низькими відсотками під іпотеку.
Крім того, що Андрющенко заявив, що до тимчасово окупованого українського міста сьогодні прибув голова Чечні Рамзан Кадиров з сином. Згодом вони втекли з міста через появу цивільного дрона, який фільмував з висоти, як підлітки грали у футбол.
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