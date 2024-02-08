Андрющенко розповів, як виживають мешканці Маріуполя в окупації та кошмар від "кадирівців"

Окупанти на вулицях Маріуполя. Фото: скриншот

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що мешканці окупованого міста мусять якось виживати, тому їм доводиться всіляко демонструвати свою підтримку політиці держави-агресора і закликати прихильників України покинути місто. Втім, від цього їх життя легшим не стає.

На підтвердження своїх слів Андрющенко оприлюднив у Telegram переписку між мешканцями окупованого міста.

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Пост Андрющенка. Фото: скриншот

Мешканці Маріуполя мусять виживати

"Навіть не знаю, як коментувати. Мало хто з тих, хто в окупації, чекав на Росію. Проте, на жаль, люди мають там виживати та чекати на деокупацію", — написав Андрющенко.

Колаборант закликає забиратися до України. Фото: скриншот

Втім, вдосталь і тих мешканців, які чудово розуміють, що справжньою причиною всіх бід містян є російські окупанти. Також незадоволені мешканці наголошують, що не є патріотами України, але просто не уявляють, як жити в цьому місті.

Підписник скаржиться на важкі умови життя. Фото: скриншот

Ситуація в Маріуполі складна. фото: скриншот

Крім того, мешканці окупованого міста нарікають, що народ нічого не вирішує в окупованому місті. Життя у місті не пропонує жодних перспектив, а загарбники не виконали жодних обіцянок.

Обурливий пост мешканця Маріуполя. Фото: скриншот

На додачу до усіх перерахованих проблем, мешканці наголошують, що місто переповнили мешканці Чечні і Дагестану, які підтримують Росію і тероризують місцевих мешканців. На додачу до цього люди відчувають страх перед правоохоронцями-окупантами.

Мешканці скаржаться на важке життя. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що партизани з місцевої групи спротиву "Ї" знешкодили ворожу вантажівку. У ній російські окупанти перевозили військове спорядження на передову.

Нагадуємо, що громадяни Росії хочуть купувати квартири у Маріуполі. Окупаційна влада заманює їх високою зарплатою та низькими відсотками під іпотеку.

Крім того, що Андрющенко заявив, що до тимчасово окупованого українського міста сьогодні прибув голова Чечні Рамзан Кадиров з сином. Згодом вони втекли з міста через появу цивільного дрона, який фільмував з висоти, як підлітки грали у футбол.