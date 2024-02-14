Оккупантам удалось снова продвинуться под Авдеевкой, — Deep State
Российским захватчикам снова удалось продвинуться в Авдеевке. Ситуация усугубляется из-за постоянного применения россиянами управляемых авиационных бомб.
Об этом сообщили аналитики Deep State.
Россияне продвигаются в Авдеевке
"На юге их основная задача — окружить "Зенит", а на севере — максимально продавить Силы обороны", — говорится в отчете.
Аналитики подчеркнули, что ситуация продолжает ухудшаться из-за непрерывного обстрела КАБами и ракетами.
"Штурмовые группы противника концентрируются на тех участках, где они преуспевают", — подчеркнули в Deep State.
Также захватчики скапливают живую силу в занятых в городе домах.
Ранее мы сообщали, что российские войска близятся к захвату Авдеевки. На прошлой неделе оккупанты добрались до разрушенных пригородов Авдеевки, а руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что ситуация сейчас критическая.
Напомним, что в Авдеевке наблюдается негативная динамика течения боевых действий. Кроме того, на других участках фронта российские захватчики продолжают оказывать давление на украинских воинов, но сила их наступления значительно снизилась.
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