Оккупантам удалось снова продвинуться под Авдеевкой, — Deep State

Украинский солдат в окопе. Фото: Vatican News

Российским захватчикам снова удалось продвинуться в Авдеевке. Ситуация усугубляется из-за постоянного применения россиянами управляемых авиационных бомб.

Об этом сообщили аналитики Deep State.

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Россияне продвинулись в Авдеевке. Фото: DeepState

Россияне продвигаются в Авдеевке

"На юге их основная задача — окружить "Зенит", а на севере — максимально продавить Силы обороны", — говорится в отчете.

Аналитики подчеркнули, что ситуация продолжает ухудшаться из-за непрерывного обстрела КАБами и ракетами.

"Штурмовые группы противника концентрируются на тех участках, где они преуспевают", — подчеркнули в Deep State.

Также захватчики скапливают живую силу в занятых в городе домах.

Ранее мы сообщали, что российские войска близятся к захвату Авдеевки. На прошлой неделе оккупанты добрались до разрушенных пригородов Авдеевки, а руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что ситуация сейчас критическая.

Напомним, что в Авдеевке наблюдается негативная динамика течения боевых действий. Кроме того, на других участках фронта российские захватчики продолжают оказывать давление на украинских воинов, но сила их наступления значительно снизилась.