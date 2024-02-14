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Оккупантам удалось снова продвинуться под Авдеевкой, — Deep State

14 февраля 2024 20:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Оккупантам удалось снова продвинуться под Авдеевкой, — Deep State
Украинский солдат в окопе. Фото: Vatican News
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российским захватчикам снова удалось продвинуться в Авдеевке. Ситуация усугубляется из-за постоянного применения россиянами управляемых авиационных бомб.

Об этом сообщили аналитики Deep State.

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Россияне продвинулись в Авдеевке. Фото: DeepState

Россияне продвигаются в Авдеевке

"На юге их основная задача — окружить "Зенит", а на севере — максимально продавить Силы обороны", — говорится в отчете.

Аналитики подчеркнули, что ситуация продолжает ухудшаться из-за непрерывного обстрела КАБами и ракетами.

"Штурмовые группы противника концентрируются на тех участках, где они преуспевают", — подчеркнули в Deep State.

Также захватчики скапливают живую силу в занятых в городе домах.

Ранее мы сообщали, что российские войска близятся к захвату Авдеевки. На прошлой неделе оккупанты добрались до разрушенных пригородов Авдеевки, а руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что ситуация сейчас критическая.

Напомним, что в Авдеевке наблюдается негативная динамика течения боевых действий. Кроме того, на других участках фронта российские захватчики продолжают оказывать давление на украинских воинов, но сила их наступления значительно снизилась.

война
ВСУ
Украина
оккупанты
Авдеевка
война в Украине

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