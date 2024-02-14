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Росіяни намагаються оточити Авдіївку — найближчі дні будуть вирішальними

14 лютого 2024 17:16
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни намагаються оточити Авдіївку — найближчі дні будуть вирішальними
Українські військові на вулицях Авдіївки. Фото: El Pais
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Авдіївці спостерігається негативна динаміка перебігу бойових дій. Крім того, на інших ділянках фронту російські загарбники продовжують тиснути на українських воїнів, але сила їх наступу значно знизилася.

Про це повідомили аналітики DeepState у середу, 14 лютого.

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Ситуація під Авдіївкою складна

Російські війська продовжують штурмові дії навколо Авдіївки Донецької області. Під час штурмів ворог використовує живу силу й кориговані авіаційні бомби. 

"Авдіївський відтинок — ворог продовжує наступати в Авдіївці. Головний удар залишається в північній частині міста. К*цап наступає значним числом живої сили під акомпанемент десятків КАБів", — ідеться в повідомленні.

Авдіївка
Росіяни намагаються оточити Авдіївку. Фото: DeepState

Аналітики звернули увагу, що окупантам вдалося вийти на Індустріальний проспект і перерізати сполучення ЗСУ. Також ворог захопив автобазу.

"Росіяни продовжують обходити "Зеніт" із півдня та створювати ризик повноцінного оточення", — зазначили аналітики.

Ситуація на інших напрямках

На Сватівському напрямку ЗС РФ мали частковий успіх біля Іванівки. Також противник намагався покращити тактичне положення біля Синьківки, проте спроби були невдалими. Тривають бої східніше за Ямполівку.

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Сватівський напрямок. Фото: DeepState

На Бахмутському напрямку росіяни продовжують штурм східніше та північніше Іванівського. Ворог намагається вийти на хребет до Часового Яру.

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Бахмутський напрямок. Фото: DeepState

На Таврійському відтинку оновлено лінію зіткнення в Кринках, зокрема розширено сіру зону.

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Таврійський напрямок. Фото: DeepState

На решті напрямків наразі без суттєвих змін. Ситуація уточнюється.

Найближчі дні будуть вирішальними

У DeepState наголосили, що ситуація в Авдіївці залишається критичною, позитивної динаміки не спостерігається. 

"Найближчі дні будуть вирішальними для оборони Авдіївки, ворог стягує все що можна у місто й не рахуватиметься з будь-якими втратами", — додали аналітики.

Раніше ми повідомляли, що російські загарбники намагаються перерізати основний логістичний шлях Збройних сил України в Авдіївці. Проте українські військові створили запасні логістичні шляхи.

Росіяни продовжують і далі штурмувати Авдіївку, аналітики DeepState заявили про погіршення ситуації.

війна
ЗСУ
Україна
Авдіївка
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