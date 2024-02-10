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Російська армія майже захопила Авдіївку, — The Telegraph

10 лютого 2024 08:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Російська армія майже захопила Авдіївку, — The Telegraph
Зруйнована Авдіївка. Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська наближаються до захоплення Авдіївки. Минулого тижня окупанти дісталися зруйнованих передмість Авдіївки, а керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш каже, що ситуація зараз критична.

Про це пише видання The Telegraph у п'ятницю, 9 лютого.

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Видання повідомляє, що перемога РФ у цьому місці може змінити наратив не лише щодо демонстрації військової сили. Це також спричинить питання щодо погіршення стану українських військ, виснажених дворічними безперервними атаками та ослабленням підтримки з боку Заходу.

Колишній оборонний аташе Великобританії у Балтійських країнах та ексконсультант міністерства оборони України Глен Грант висловив думку, що у разі падіння Авдіївки вина ляже на Сполучені Штати.

"Затримки з підтримкою були надто великі, в українців все закінчується, а європейці ще не можуть компенсувати цю втрату. Головне, що не вистачає артилерійських боєприпасів та ракет, їх часом майже немає", — сказав він.

Аналітики з DeepState частково підтверджують цю інформацію.

"Противник просунувся на схід від Часового Яру, на півночі Авдіївки, біля Степового, на схід від Кліщіївки та в Новомихайлівку", — зазначається в їхньому звіті.

Нагадаємо, раніше керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що в Авдіївці Донецької області залишається 941 громадян . Всі вони переважно люди похилого віку, які навряд чи погодяться залишити місто. Щодо дітей, їх уже давно евакуювали.

Також ми повідомляли, що в Авдіївці на Донеччині ситуація залишається напруженою по всій лінії навколо міста, російські окупанти кидають туди велику кількість своїх ресурсів. У той же час, щодо певних поступів ворога на цій ділянці, такої інформації поки що немає.

ЗСУ
військові
окупанти
Авдіївка
війна в Україні
Росія

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