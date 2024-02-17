Оккупантам будет тяжело атаковать позиции возле Авдеевки, куда вышли ВСУ — в ISW объяснили почему

Украинские военные. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Российским оккупационным войскам, вероятно, будет трудно продвинуться к западу от Авдеевки Донецкой области. Там расположены подготовлены украинские позиции, на которые отходят войска.

Об этом говорится в отчете ISW.

Продвижение РФ возле Авдеевки

"Дальнейшие достижения России в Авдеевке, направленные на усложнение украинского ухода, и украинские контратаки, прикрывающие отступающие украинские силы, вероятно, приведут к дальнейшим потерям России", — отмечают аналитики.

Также войскам РФ, вероятно, будет трудно продвигаться западнее Авдеевки к подготовленным позициям, куда отходят украинские силы. Если они решат атаковать эти позиции — потерпят значительные потери.

В ISW отметили, что захват Авдеевки сам собой "не даст никаких значимых в оперативном отношении преимуществ или путей для значительного продвижения".

Эксперты считают, что украинским силам, вероятно, придется осуществить контратаки для организованного вывода войск из города, чтобы стабилизировать линию фронта.

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Целью этого решения является сохранение жизней и оборона на более выгодных рубежах.

Тарнавский сообщил, что при выходе с боевых позиций несколько украинских воинов попали в плен. Он заверил, что Украина будет бороться за освобождение каждого побратима.