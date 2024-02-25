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Один боец ВСУ смог сдержать десять вражеских штурмовиков — перехват

25 февраля 2024 13:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Один боец ВСУ смог сдержать десять вражеских штурмовиков — перехват
Штурм оккупантов. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинский защитник восьмого отдельного горно-штурмового батальона "Эдельвейс" смог сдержать штурм оккупантов. В декабре 2023 года он профессионально отогнал десять российских военных с помощью гранат и автомата.

Видео боя с перехватом радиопереговоров противника опубликовала пресс-служба батальона в Telegram-канале.

Один боец ВСУ отразил штурм оккупантов

"Бл*дь, вас один человек сдерживает! Один! Десятерых", — кричит разгневанный командир оккупантов.

Причиной тому стало то, что один украинский боец удерживал позицию, отражая нашествие из десяти российских штурмовиков.

На обнародованных кадрах видно, как оккупанты крутятся и ползают вокруг окопа, где сидит военный, однако он профессионально отгоняет их гранатами и автоматом.

На перехваченных радиопереговорах слышно, как командир бьется в истерике, указывая штурмовикам, что делать. Он не может понять, почему десяти россиянам не удается отбить позицию у одного украинского военного.

"Тот бой закончился мертвыми и искалеченными ор*ами, которых методически уничтожала артиллерия и дроны. Наш же боец остался жив-здоров. Он заставил то, что осталось от врага, бежать, отстояв позицию и дождавшись подкрепления", — рассказали в батальоне.

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Скриншот сообщения 8 ОГШБ

Ранее Нацполиция обнародовала видео, как группа россиян пыталась попасть на позиции украинских бойцов, но была ликвидирована.

Недавно воины полка "Азов" показали, как FPV-дрон попал в блиндаж армии РФ. После этого на видео можно увидеть, как оккупанты начали бежать с места попадания, бросив своих собратьев умирать.

ВСУ
военные
оккупанты
перехват ГУР
защитники
штурмовая бригада

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