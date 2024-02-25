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Один боєць ЗСУ зміг стримати десять ворожих штурмовиків — перехоплення

25 лютого 2024 13:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Один боєць ЗСУ зміг стримати десять ворожих штурмовиків — перехоплення
Штурм окупантів. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Український захисник восьмого окремого гірсько-штурмового батальйону "Едельвейс" зміг стримати штурм окупантів. В грудні 2023 року він професійно відігнав десять російських військових за допомогою гранат та автомату. 

Відео бою з перехопленням радіоперемовин противника опублікувала пресслужба батальйону в Telegram-каналі.

Один боєць ЗСУ відбив штурм окупантів

"Бл*дь, вас один человек сдерживает! Один! Десятерых", — кричить розгніваний командир окупантів. 

Причиною цьому стало те, що один український боєць утримував позицію, відбиваючи навалу з десяти російських штурмовиків. 

На оприлюднених кадрах видно, як окупанти крутяться та повзають навколо окопу, де сидить військовий, однак він професійно відганяє їх гранатами та автоматом. 

На перехоплених радіоперемовинах чути, як командир б’ється в істериці, вказуючи штурмовикам, що робити. Він не може зрозуміти, чому десяти росіянам не вдається відбити позицію в одного українського військового.

"Той бій закінчився мертвими і скаліченими ор*ами, яких методично нищила артилерія і дрони. Наш же боєць залишився живий-здоровий. Він змусив те, що лишилося від ворога, тікати, відстоявши позицію і дочекавшись підкріплення", — розповіли в батальйоні.

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Скриншот допису 8 ОГШБ

Раніше Нацполіція оприлюднила відео, як група росіян намагалася потрапити на позиції українських бійців, однак була ліквідована.

Нещодавно воїни полку "Азов" показали, як FPV-дрон влучив у бліндаж армії РФ. Після цього на відео можна побачити, як окупанти почали втікати з місця влучання, кинувши своїх побратимів помирати. 

ЗСУ
військові
окупанти
перехоплення ГУР
захисники
штурмова бригада

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