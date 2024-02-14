Обстрел Селидово — известно о трех погибших
В городе Селидово Донецкой области возросло количество погибших и пострадавших в результате российского обстрела ночью, 14 февраля. Сейчас известно, что оккупанты убили трех человек.
Об этом сообщила Селидовская ГВА.
Обстрел Донецкой области
В ГВА отметили, что ночью, с 13 на 14 февраля, захватчики попали в гражданские объекты г. Селидово.
"В результате чего ранения получили 12 жителей (четверо из них дети). Погибли три гражданских лица (один из них ребенок)", — говорится в сообщении.
К тому же враг повредил девять многоквартирных жилых домов и здания центральной городской больницы.
Напомним, в ночь на 14 февраля российские оккупанты обстреляли Селидово Донецкой области. Начальник местной ОВА Вадим Филашкин рассказал, что враг целился в пятиэтажку.
Также он опубликовал видео из больницы, по которой ударили россияне. По словам Филашкина, около 100 пациентов перевезли в больницы Покровска и Мирнограда.
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