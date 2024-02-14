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Обстрел Селидово — известно о трех погибших

14 февраля 2024 07:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Обстрел Селидово — известно о трех погибших
Последствия обстрела Селидова. Фото: t.me/selidyvskamva
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В городе Селидово Донецкой области возросло количество погибших и пострадавших в результате российского обстрела ночью, 14 февраля. Сейчас известно, что оккупанты убили трех человек.

Об этом сообщила Селидовская ГВА.

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В ГВА отметили, что ночью, с 13 на 14 февраля, захватчики попали в гражданские объекты г. Селидово.

"В результате чего ранения получили 12 жителей (четверо из них дети). Погибли три гражданских лица (один из них ребенок)", — говорится в сообщении.

К тому же враг повредил девять многоквартирных жилых домов и здания центральной городской больницы.

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Пост Селидовской ГВА. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 14 февраля российские оккупанты обстреляли Селидово Донецкой области. Начальник местной ОВА Вадим Филашкин рассказал, что враг целился в пятиэтажку.

Также он опубликовал видео из больницы, по которой ударили россияне. По словам Филашкина, около 100 пациентов перевезли в больницы Покровска и Мирнограда.

война
украинцы
Украина
Донецкая область
обстрелы
оккупанты

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