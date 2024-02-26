Ночные взрывы на Днепропетровщине — разрушены дома и ранены жители

Разрушенный в результате обстрела дом. Фото: Telegram / Николай Лукашук

Российские войска в очередной раз атаковали Днепропетровщину в воскресенье вечером, 25 февраля. Под прицелом оккупантов оказались город Днепр и Никопольский район. В результате вражеской атаки ранения получили четверо местных жителей, а также есть значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram в понедельник, 26 февраля.

Вечерняя атака по Днепропетровщине 25 февраля

Россияне нанесли удар по Днепру вечером 25 февраля. В городе повреждены 10 частных домов, три легковых автомобиля и грузовой автомобиль.

"Также в городе повреждены производственные здания на предприятии и выбиты окна в трех многоэтажках", — говорится в сообщении.

В результате атаки по областному центру травмированы четыре человека. Ранения получили двое мужчин в возрасте 41 и 49 лет, а также две женщины 20 и 60 лет. Пострадавшие получили всю необходимую медицинскую помощь.

Разрушение в доме. Фото: Telegram / Николай Лукашук

Уничтоженные в результате атаки авто. Фото: Telegram / Николай Лукашук

Под вражеским огнем оказалась еще и Никопольщина. Захватчики обстреляли райцентр, Покровскую и Мировскую громады.

"В Никополе загорелись 4 грузовых автомобиля. Уничтожены 2 из них, повреждены 6 авто, зацепили стены и окна в производственных помещениях предприятия", — добавил Лукашук.

Как указывает глава Днепропетровского облсовета, в других громадах области ночь была спокойной.

Пылают грузовики. Фото: Telegram / Николай Лукашук

Скриншот поста Лукашука

Напомним, в Днепре вечером, 25 февраля, около 21:30 раздались первые мощные взрывы. Российские захватчики запустили ракеты. Они летели в направлении Днепра и Павлограда. В результате российской атаки силы ПВО уничтожили три ракеты и пять беспилотников.