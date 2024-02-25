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Окупанти запустили ракети в напрямку Дніпропетровської області

25 лютого 2024 21:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти запустили ракети в напрямку Дніпропетровської області
Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Повітряна тривога ввечері, 25 лютого, оголошена у декількох областях України. Наразі відомо, що російські загарбники запустили ракети у напрямку Дніпропетровської області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ракета у напрямку Дніпра

Наразі ворожа ціль летить в напрямку Павлограда/Дніпра.

"Ще ракета в напрямку Дніпра", — йдеться у повідомленні.

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Дописи Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, повітряну тривогу ввечері, 25 лютого, оголосили у декількох областях України. Російські окупанти запустили ракети.

Також сьогодні вже лунали вибухи у Запоріжжі. Голова ОВА Іван Федоров розповів, що окупанти вдарили по селу Широке Запорізького району. 

війна
Україна
Дніпропетровська область
окупанти
повітряна тривога
ракети

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