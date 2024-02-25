Окупанти запустили ракети в напрямку Дніпропетровської області
25 лютого 2024 21:23
Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Повітряна тривога ввечері, 25 лютого, оголошена у декількох областях України. Наразі відомо, що російські загарбники запустили ракети у напрямку Дніпропетровської області.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Ракета у напрямку Дніпра
Наразі ворожа ціль летить в напрямку Павлограда/Дніпра.
"Ще ракета в напрямку Дніпра", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, повітряну тривогу ввечері, 25 лютого, оголосили у декількох областях України. Російські окупанти запустили ракети.
Також сьогодні вже лунали вибухи у Запоріжжі. Голова ОВА Іван Федоров розповів, що окупанти вдарили по селу Широке Запорізького району.
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