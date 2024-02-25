Окупанти запустили ракети в напрямку Дніпропетровської області

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Повітряна тривога ввечері, 25 лютого, оголошена у декількох областях України. Наразі відомо, що російські загарбники запустили ракети у напрямку Дніпропетровської області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ракета у напрямку Дніпра

Наразі ворожа ціль летить в напрямку Павлограда/Дніпра.

"Ще ракета в напрямку Дніпра", — йдеться у повідомленні.

Дописи Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, повітряну тривогу ввечері, 25 лютого, оголосили у декількох областях України. Російські окупанти запустили ракети.

Також сьогодні вже лунали вибухи у Запоріжжі. Голова ОВА Іван Федоров розповів, що окупанти вдарили по селу Широке Запорізького району.