У Дніпрі пролунали потужні вибухи

Вибух у нічному місті. Ілюстративне фото: MIG

У Дніпрі ввечері, 25 лютого, пролунали потужні вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві мешканці.

Вибухи у Дніпрі

Наразі зафіксовано комбіновану атаку. Вибухи пролунали, ймовірно, через збиття протиповітряною обороною балістики. Зберігається загроза декількох безпілотників типу Shahed.

Карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські загарбники запустили ракети. Вони летіли у напрямку Дніпра та Павлограду.

Також вибухи в Полтаві пролунали 25 лютого. Українців попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.