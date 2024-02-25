У Дніпрі пролунали потужні вибухи
25 лютого 2024 21:27
Вибух у нічному місті. Ілюстративне фото: MIG
У Дніпрі ввечері, 25 лютого, пролунали потужні вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві мешканці.
Вибухи у Дніпрі
Наразі зафіксовано комбіновану атаку. Вибухи пролунали, ймовірно, через збиття протиповітряною обороною балістики. Зберігається загроза декількох безпілотників типу Shahed.
Карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, російські загарбники запустили ракети. Вони летіли у напрямку Дніпра та Павлограду.
Також вибухи в Полтаві пролунали 25 лютого. Українців попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.
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