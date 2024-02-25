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У Дніпрі пролунали потужні вибухи

25 лютого 2024 21:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Дніпрі пролунали потужні вибухи
Вибух у нічному місті. Ілюстративне фото: MIG
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Дніпрі ввечері, 25 лютого, пролунали потужні вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві мешканці.

Вибухи у Дніпрі

Наразі зафіксовано комбіновану атаку. Вибухи пролунали, ймовірно, через збиття протиповітряною обороною балістики. Зберігається загроза декількох безпілотників типу Shahed.

Карта тривог має такий вигляд:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські загарбники запустили ракети. Вони летіли у напрямку Дніпра та Павлограду.

Також вибухи в Полтаві пролунали 25 лютого. Українців попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

війна
вибух
Дніпро
обстріли
повітряна тривога

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