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Вибухи в Дніпропетровській області — в ОВА назвали кількість знищених цілей

25 лютого 2024 23:28
оновлено: 23:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Дніпропетровській області — в ОВА назвали кількість знищених цілей
Запуск ракети в нічне небо. Фото: Міноборони України
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Дніпропетровській області в неділю, 25 лютого, лунали під час повітряної тривоги. Внаслідок російської атаки сили ППО знищили три ракети та п'ять безпілотників.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Скільки ППО збила цілей над Дніпропетровською областю 25 лютого

За словами місцевого очільника ОВА, одну ракету українські захисники знищили в Синельниківському районі, ще дві — у Дніпрі. Два "шахеди" вдалося ліквідувати в Новомосковському районі та три в Дніпровському.

"Загалом приземлили 8 повітряних цілей", — підсумував Лисак.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака

Тим часом у Дніпропетровській та інших областях досі триває повітряна тривога через загрозу застосування балістики.

Мапа повітряної тривоги в Україні
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що мер Дніпра Борис Філатов розповів про наслідки вибухів у місті ввечері, 25 лютого. За його словами, зафіксовано руйнування та є поранені.

Також ми писали, що за словами місцевих жителів, у Дніпрі лунали потужні вибухи ввечері в неділю, 25 лютого. Було зафіксовано комбіновану атаку.

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Дніпро
Дніпропетровська область
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ППО
повітряна тривога
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