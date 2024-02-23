Ночная атака БпЛА — сколько вражеских дронов уничтожили Воздушные силы

Работа ПВО. Фото: Командование объединенных сил ВСУ

Российские оккупанты в ночь на 23 февраля выпустили по Украине 31 ударный дрон "Shahed" и четыре ракеты разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 23 вражеских беспилотника.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

Сколько вражеских целей уничтожила ПВО этой ночью

В Воздушных силах рассказали, что сегодня ночью захватчики атаковали Украину несколькими видами оружия:

31 ударным БпЛА типа "Shahed" (с территории Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в Крыму),

тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 (с территории оккупированной Донецкой области),

противорадиолокационной ракетой Х-31П,

двумя крылатыми ракетами Х-22 (из акватории Черного моря).

"Противовоздушной обороной уничтожены 23 ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областей", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Воздушных сил в Telegram

Напомним, что российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками 23 февраля. В результате атаки повреждена многоэтажка, под завалами находятся люди. Сейчас известно о восьми пострадавших.

Кроме того, под ударом оккупантов оказалась Одесса. Вечером 22 февраля около 22:10 и 23:00 в Одессе несколько раз раздавались взрывы. Сообщалось, что город находился под атакой беспилотников и ракет.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о пожаре на объекте гражданской инфраструктуры и пострадавших в результате российской атаки на город.