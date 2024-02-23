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Ночная атака БпЛА — сколько вражеских дронов уничтожили Воздушные силы

23 февраля 2024 08:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ночная атака БпЛА — сколько вражеских дронов уничтожили Воздушные силы
Работа ПВО. Фото: Командование объединенных сил ВСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты в ночь на 23 февраля выпустили по Украине 31 ударный дрон "Shahed" и четыре ракеты разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 23 вражеских беспилотника.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

Сколько вражеских целей уничтожила ПВО этой ночью

В Воздушных силах рассказали, что сегодня ночью захватчики атаковали Украину несколькими видами оружия:

  • 31 ударным БпЛА типа "Shahed" (с территории Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в Крыму),
  • тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 (с территории оккупированной Донецкой области),
  • противорадиолокационной ракетой Х-31П,
  • двумя крылатыми ракетами Х-22 (из акватории Черного моря).

"Противовоздушной обороной уничтожены 23 ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областей", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения Воздушных сил в Telegram

Напомним, что российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками 23 февраля. В результате атаки повреждена многоэтажка, под завалами находятся люди. Сейчас известно о восьми пострадавших.

Кроме того, под ударом оккупантов оказалась Одесса. Вечером 22 февраля около 22:10 и 23:00 в Одессе несколько раз раздавались взрывы. Сообщалось, что город находился под атакой беспилотников и ракет.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о пожаре на объекте гражданской инфраструктуры и пострадавших в результате российской атаки на город.

обстрелы
ПВО
дрон Шахид-136
дроны
война в Украине

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