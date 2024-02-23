Нічна атака БпЛА — скільки ворожих дронів знищили Повітряні сили

Робота ППО. Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Російські окупанти у ніч проти 23 лютого випустили по Україні 31 ударний дрон Shahed та чотири ракети різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 23 ворожі безпілотники.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил в Telegram.

Скільки ворожих цілей знищила ППО цієї ночі

У Повітряних силах розповіли, що сьогодні вночі загарбники атакували Україну декількома видами зброї:

31 ударним БпЛА типу Shahed (з території Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в Криму),

трьома зенітними керованими ракетами С-300 (з території окупованої Донеччини),

протирадіолокаційною ракетою Х-31П,

двома крилатими ракетами Х-22 (з акваторії Чорного моря).

"Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних сил в Telegram

Нагадаємо, що російські окупанти атакували Дніпропетровську область безпілотниками 23 лютого. Внаслідок атаки пошкоджена багатоповерхівка, під завалами перебувають люди. Наразі відомо про вісьмох постраждалих.

Крім того, під ударом окупантів опинилася Одеса. Ввечері 22 лютого близько 22:10 та 23:00 в Одесі кілька разів лунали вибухи. Повідомлялося, що місто перебувало під атакою безпілотників та ракет.

Пізніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про пожежу на об’єкті цивільної інфраструктури та постраждалих внаслідок російської атаки на місто.