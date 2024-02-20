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Не только вооруженным путем — в ISW рассказали, как россияне пытались захватить Авдеевку

20 февраля 2024 07:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Не только вооруженным путем — в ISW рассказали, как россияне пытались захватить Авдеевку
Разрушена Авдеевка. Фото: Instagram/libkos
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Россия ведет войну не только на фронте, но и в социальных сетях, чтобы внести раскол в украинское общество. Так, вероятно, российские актеры провели кибероперацию по захвату Россией Авдеевки, направленную на создание паники в украинском информационном пространстве и ослабление морального духа наших граждан.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как россияне нагоняли панику на украинцев во время захвата Авдеевки

Аналитики рассказали, что 18 февраля Госспецсвязи Украины сообщила, что российские актеры сломали известные украинские СМИ и разместили в их социальных сетях фейковую информацию. В то же время, ряд украинских изданий, в частности "Украинская правда", "Апостроф", "Ліга.net" и "Телеграф" заявили, что их учетные записи в социальных сетях были сломаны и хакеры разместили дезинформацию, в частности о якобы массовом уничтожении украинских сил в Авдеевке.

Кроме того, Министерство обороны России обнародовало новые заявления об уходе украинцев из Авдеевки 19 февраля, чтобы посеять возмущение и недоверие украинскому командованию, а другие российские источники усилили эту информационную операцию.

Ситуация в Авдеевке

Напомним, 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Комментируя такое решение, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет все оккупированные территории, главное, чтобы все в это верили, потому что это факт.

В то же время заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что сегодня Авдеевка для россиян является самым большим кладбищем.

По данным командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, украинские военные за все время обороны Авдеевки ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов.

Кроме того, аналитики ISW говорят, что темп российского продвижения под Авдеевкой резко замедлился после захвата города. Войскам агрессора придется взять оперативную паузу, или перебросить подкрепление в этот район с других участков фронта.

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