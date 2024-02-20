Не лише збройним шляхом — в ISW розповіли, як росіяни намагались захопити Авдіївку

Зруйнована Авдіївка. Фото: Instagram/libkos

Росія веде війну не тільки на фронті, а й у соціальних мережах, аби внести розкол в українське суспільство. Так, ймовірно, російські актори провели кібероперацію щодо захоплення Росією Авдіївки, спрямовану на створення паніки в українському інформаційному просторі та послаблення морального духу наших громадян.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як росіяни наганяли паніку на українців під час захоплення Авдіївки

Аналітики розповіли, що 18 лютого Держспецзв’язку України повідомила, що російські актори зламали відомі українські ЗМІ та розмістили в їхніх соціальних мережах фейкову інформацію. Водночас того ж дня низка українських видань, зокрема "Українська правда", "Апостроф", "Ліга.net" і "Телеграф", заявили, що їхні облікові записи в соціальних мережах були зламані і хакери розмістили дезінформацію, зокрема про нібито масове знищення українських сил в Авдіївці.

Крім того, Міністерство оборони Росії оприлюднило нові заяви про відхід українців з Авдіївки 19 лютого, щоб посіяти обурення та недовіру до українського командування, а інші російські джерела посилили цю інформаційну операцію.

Ситуація в Авдіївці

Нагадаємо, 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Коментуючи таке рішення, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поверне всі окуповані території, головне, щоб всі в це вірили, бо це факт.

Водночас заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що сьогодні Авдіївка для росіян є найбільшим цвинтарем.

За даними командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського, українські військові за весь час оборони Авдіївки ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів.

Крім того, аналітики ISW кажуть, що темп російського просування під Авдіївкою різко сповільнився після захоплення міста. Військам агресора доведеться взяти оперативну паузу або ж перекинути підкріплення у цей район з інших ділянок фронту.