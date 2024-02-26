Наступление России — в ВСУ рассказали, где враг усилил авиаудары и количество штурмов

Украинские военные на БМП-2 на окраине Авдеевки, 14 февраля. Фото: Константин и Влада Либеровы

Российские войска увеличили количество наземных штурмов до рекордного уровня за последние две недели на Таврийском направлении.

Об этом сообщил команудющий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в понедельник, 26 февраля.

Тарнавский рассказал о продвижении армии России

За минувшие сутки российские войска провели 45 авиаударов и 72 штурмовых действия, совершили 897 артобстрелов и 83 удара дронами-камикадзе.

В Донецкой области, в районе Марьинки враг 40 раз пытался прорвать оборону украинских войск, 25 раз в районе Авдеевки, и шесть раз в Запорожье. За вчера общие потери российских войск (преимущественно в Донецкой области) составили 447 человек.

Также россияне за вчера потеряли:

62 единицы военной техники;

266 дронов;

13 танков;

32 ББМ;

две артсистемы;

15 автомобилей.

один склад боеприпасов.

Пост Тарнавского. Источник: Telegram

Действия украинских войск в зоне ОВСУ "Таврия"

Украинские защитники на Авдеевском направлении усиливают и организуют оборону населенных пунктов западнее Авдеевки для недопуска дальнейшего продвижения российских войск.

Напомним, украинская армия сегодня отступила от села Ласточкино, которое расположено в шести километрах от Авдеевки. В то же время, по данным DeepState, россияне в течение суток наступали на Степное и Бердичев, к западу от разрушенной Авдеевки, однако украинским защитникам удалось отбить атаку.