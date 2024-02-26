Наступление России — в ВСУ рассказали, где враг усилил авиаудары и количество штурмов
Российские войска увеличили количество наземных штурмов до рекордного уровня за последние две недели на Таврийском направлении.
Об этом сообщил команудющий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в понедельник, 26 февраля.
Тарнавский рассказал о продвижении армии России
За минувшие сутки российские войска провели 45 авиаударов и 72 штурмовых действия, совершили 897 артобстрелов и 83 удара дронами-камикадзе.
В Донецкой области, в районе Марьинки враг 40 раз пытался прорвать оборону украинских войск, 25 раз в районе Авдеевки, и шесть раз в Запорожье. За вчера общие потери российских войск (преимущественно в Донецкой области) составили 447 человек.
Также россияне за вчера потеряли:
- 62 единицы военной техники;
- 266 дронов;
- 13 танков;
- 32 ББМ;
- две артсистемы;
- 15 автомобилей.
- один склад боеприпасов.
Действия украинских войск в зоне ОВСУ "Таврия"
Украинские защитники на Авдеевском направлении усиливают и организуют оборону населенных пунктов западнее Авдеевки для недопуска дальнейшего продвижения российских войск.
Напомним, украинская армия сегодня отступила от села Ласточкино, которое расположено в шести километрах от Авдеевки. В то же время, по данным DeepState, россияне в течение суток наступали на Степное и Бердичев, к западу от разрушенной Авдеевки, однако украинским защитникам удалось отбить атаку.
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