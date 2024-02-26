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Наступление России — в ВСУ рассказали, где враг усилил авиаудары и количество штурмов

26 февраля 2024 17:27
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Наступление России — в ВСУ рассказали, где враг усилил авиаудары и количество штурмов
Украинские военные на БМП-2 на окраине Авдеевки, 14 февраля. Фото: Константин и Влада Либеровы
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российские войска увеличили количество наземных штурмов до рекордного уровня за последние две недели на Таврийском направлении.  

Об этом сообщил команудющий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в понедельник, 26 февраля. 

Тарнавский рассказал о продвижении армии России

За минувшие сутки российские войска провели 45 авиаударов и 72 штурмовых действия, совершили 897 артобстрелов и 83 удара дронами-камикадзе.

В Донецкой области, в районе Марьинки враг 40 раз пытался прорвать оборону украинских войск, 25 раз в районе Авдеевки, и шесть раз в Запорожье. За вчера общие потери российских войск (преимущественно в Донецкой области) составили 447 человек.

Также россияне за вчера потеряли:

  • 62 единицы военной техники;
  • 266 дронов;
  • 13 танков;
  • 32 ББМ;
  • две артсистемы;
  • 15 автомобилей.
  • один склад боеприпасов.
Наступление России в ВСУ рассказали, где враг усилил авиаудары и количество штурмов
Пост Тарнавского. Источник: Telegram

Действия украинских войск в зоне ОВСУ "Таврия"

Украинские защитники на Авдеевском направлении усиливают и организуют оборону населенных пунктов западнее Авдеевки для недопуска дальнейшего продвижения российских войск.

Напомним, украинская армия сегодня отступила от села Ласточкино, которое расположено в шести километрах от Авдеевки. В то же время, по данным DeepState, россияне в течение суток наступали на Степное и Бердичев, к западу от разрушенной Авдеевки, однако украинским защитникам удалось отбить атаку.

ВСУ
Украина
Донецкая область
Авдеевка
война в Украине
Александр Тарнавский

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