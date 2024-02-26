Наступ Росії — у ЗСУ розповіли, де ворог посилив авіаудари та кількість штурмів

Українські військові на БМП-2 на околиці Авдіївки, 14 лютого. Фото: Костянтин та Влада Ліберови

Російські війська збільшили кількість наземних штурмів до рекордного рівня за останні два тижні на Таврійському напрямку.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський в понеділок, 26 лютого.

Тарнавський розповів про просування армії Росії

За минулу добу російські війська провели 45 авіаударів та 72 штурмові дії, здійснили 897 артобстрілів та 83 удари дронами-камікадзе.

На Донеччині, в районі Мар'їнки ворог 40 разів намагався прорвати оборону українських військ, 25 разів в районі Авдіївки, і шість разів на Запоріжжі. За вчора загальні втрати російських військ (переважно на Донеччині) склали 447 осіб.

Також росіяни за вчора втратили:

62 одиниці військової техніки;

266 дронів;

13 танків;

32 ББМ;

дві артсистеми;

15 автомобілів.

один склад боєприпасів.

Допис Тарнавського. Джерело: Telegram

Дії українських військ у зоні ОСУВ "Таврія"

Українські оборонці на Авдіївському напрямку посилюють та організовують оборону населених пунктів західніше Авдіївки, для недопуску подальшого просування російських військ.

Нагадаємо, українська армія сьогодні відступила від села Ласточкине, яке розташоване за шість кілометрів від Авдіївки. Водночас за даними DeepState росіяни протягом доби наступали на Степове й Бердичів, на захід від зруйнованої Авдіївки, однак українським захисникам вдалося відбити атаку.