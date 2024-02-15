На месте, где Зеленский в Авдеевке делал селфи, оккупанты установили триколор, — Bild

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Авдеевку. Фото: Twitter Юлиана Репке

Российские военнослужащие в Авдеевке Донецкой области установили триколор на том же месте, где президент Украины Владимир Зеленский делал селфи. В настоящее время город фактически окружен захватчиками.

Об этом сообщил военный аналитик Bild Юлиан Репке.

Россияне захватывают Авдеевку

Российский флаг в Авдеевке. Источник: Twitter Юлиана Репке

"Это конец. Российский флаг на месте, где Зеленский сделал селфи у въезда в Авдеевку к концу декабря", — пишет в Twiiter аналитик.

По его словам, в настоящее время город фактически окружен российскими захватчиками.

"Самой большой задачей для украинцев будет выбраться оттуда живыми", — сказал он.

Сообщение Репке. Источник: Twitter Юлиана Репке

Напомним, ранее сообщалось о том, что в полуразрушенном городе наблюдается критическая ситуация, из-за чего туда была переброшена на усиление третья штурмовая бригада. А как рассказал экс-командир полка "Азов" Максим Жорин, армия России пытается захватить город и ведет активные штурмовые и самые жестокие действия.