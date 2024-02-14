Масштабная воздушная тревога — какая опасность
Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины днем, 14 февраля. Сейчас существует ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
"Вся Украина — ракетная опасность!" — говорится в сообщении.
Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, в ночь на 14 февраля российские оккупанты обстреляли Селидово Донецкой области. Начальник местной ОВА Вадим Филашкин рассказал, что враг целился в пятиэтажку.
Также он опубликовал видео из больницы, по которой ударили россияне. По словам Филашкина, около 100 пациентов перевезли в больницы Покровска и Мирнограда. Со временем стало известно об увеличении количества погибших в результате обстрела. Сейчас известно, что оккупанты убили трех человек.
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