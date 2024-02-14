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Масштабная воздушная тревога — какая опасность

14 февраля 2024 13:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Масштабная воздушная тревога — какая опасность
Ракета в небе. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины днем, 14 февраля. Сейчас существует ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Вся Украина — ракетная опасность!" — говорится в сообщении.

Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог
Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 14 февраля российские оккупанты обстреляли Селидово Донецкой области. Начальник местной ОВА Вадим Филашкин рассказал, что враг целился в пятиэтажку.

Также он опубликовал видео из больницы, по которой ударили россияне. По словам Филашкина, около 100 пациентов перевезли в больницы Покровска и Мирнограда. Со временем стало известно об увеличении количества погибших в результате обстрела. Сейчас известно, что оккупанты убили трех человек.

война
украинцы
Украина
обстрелы
оккупанты
воздушная тревога
ракеты

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