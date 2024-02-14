Масштабна повітряна тривога — яка небезпека
Повітряну тривогу оголосили у всіх областях України вдень, 14 лютого. Наразі існує ракетна небезпека.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
"Вся Україна — ракетна небезпека!" — йдеться у повідомленні.
Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого російські окупанти обстріляли Селидове Донецької області. Начальник місцевої ОВА Вадим Філашкін розповів, що ворог цілився у п'ятиповерхівку.
Також він опублікував відео з лікарні, по якій вдарили росіяни. За словами Філашкіна, близько 100 пацієнтів перевезли до лікарень Покровська і Мирнограда. З часом стало відомо про збільшення кількості загиблих внаслідок обстрілу. Наразі відомо, що окупанти вбили трьох людей.
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