Контрнаступление 2023 года — Зеленский заявил, что все планы Украины знали в Кремле
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о контрнаступлении Вооруженных сил Украины осенью 2023 года. По его словам, планы страны были на столе Кремля еще до начала.
Об этом глава государств сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".
Контрнаступление 2023 года
"Наши планы по контрнаступлению осенью прошлого года были на столе Кремля до того, как началось контрнаступление", — отметил Зеленский.
Он заявил, чем меньше людей знает планы ВСУ, тем быстрее будет победа.
Глава государства также высказался о возможном новом контрнаступлении.
"Есть план, четкий, детали не могу сказать, не имею на это право, этот план связан со сменой руководства, планов будет готовиться несколько из-за утечки информации", — добавил украинский лидер.
Напомним, Зеленский рассказал об усталости от войны. Он заявил, что это зависит не только от нас, но и от обществ тех или иных стран.
Украинский лидер заявил, что от этого года будет зависеть формат окончания войны против российских оккупантов.
Также он ответил на вопрос, проигрывает ли страна в войне. Он рассказал, нужно ли сейчас говорить с российским диктатором Владимиром Путиным.
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