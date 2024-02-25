Контрнаступление 2023 года — Зеленский заявил, что все планы Украины знали в Кремле

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о контрнаступлении Вооруженных сил Украины осенью 2023 года. По его словам, планы страны были на столе Кремля еще до начала.

Об этом глава государств сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".

Контрнаступление 2023 года

"Наши планы по контрнаступлению осенью прошлого года были на столе Кремля до того, как началось контрнаступление", — отметил Зеленский.

Он заявил, чем меньше людей знает планы ВСУ, тем быстрее будет победа.

Глава государства также высказался о возможном новом контрнаступлении.

"Есть план, четкий, детали не могу сказать, не имею на это право, этот план связан со сменой руководства, планов будет готовиться несколько из-за утечки информации", — добавил украинский лидер.

Напомним, Зеленский рассказал об усталости от войны. Он заявил, что это зависит не только от нас, но и от обществ тех или иных стран.

Украинский лидер заявил, что от этого года будет зависеть формат окончания войны против российских оккупантов.

Также он ответил на вопрос, проигрывает ли страна в войне. Он рассказал, нужно ли сейчас говорить с российским диктатором Владимиром Путиным.