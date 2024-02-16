Клименко вручил награды пограничникам на Авдеевском направлении
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в пятницу, 16 февраля, посетил защитников на Авдеевском направлении. Там он вручил пограничникам государственные награды.
Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.
Клименко посетил Авдеевское направление 16 февраля
"Авдеевское направление. Одно из самых сложных сейчас. Встретился с пограничниками, которые бок о бок с другими Силами обороны бьют здесь врага", — говорится в сообщении.
Клименко подчеркнул, что на этом направлении пограничники демонстрируют смелость и эффективность на поле боя.
"Их героизм — безоговорочный, поэтому вручил пограничникам от Президента Украины отличия "За оборону Украины", — отметил министр.
Кроме того, он заслушал доклад Председателя ГНСУ Сергея Дейнека по оперативной обстановке и нуждам боевых подразделений.
Напомним, в ISW оккупанты могут завершить оцепление некоторых украинских подразделений в Авдеевке в случае, если ВСУ не проведут успешных контратак. В настоящее время Силы обороны оказывают ожесточенное сопротивление врагу.
Также мы писали, что 16 февраля захватчики обстреляли Авдеевку фосфором. Кроме того, они стали чаще сбрасывать на город управляемые авиабомбы.
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