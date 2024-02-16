Клименко вручил награды пограничникам на Авдеевском направлении

Вручение наград. Фото: скриншот с видео

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в пятницу, 16 февраля, посетил защитников на Авдеевском направлении. Там он вручил пограничникам государственные награды.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

Клименко посетил Авдеевское направление 16 февраля

"Авдеевское направление. Одно из самых сложных сейчас. Встретился с пограничниками, которые бок о бок с другими Силами обороны бьют здесь врага", — говорится в сообщении.

Клименко подчеркнул, что на этом направлении пограничники демонстрируют смелость и эффективность на поле боя.

"Их героизм — безоговорочный, поэтому вручил пограничникам от Президента Украины отличия "За оборону Украины", — отметил министр.



Кроме того, он заслушал доклад Председателя ГНСУ Сергея Дейнека по оперативной обстановке и нуждам боевых подразделений.

Скриншот поста МВД Украины

Напомним, в ISW оккупанты могут завершить оцепление некоторых украинских подразделений в Авдеевке в случае, если ВСУ не проведут успешных контратак. В настоящее время Силы обороны оказывают ожесточенное сопротивление врагу.

Также мы писали, что 16 февраля захватчики обстреляли Авдеевку фосфором. Кроме того, они стали чаще сбрасывать на город управляемые авиабомбы.