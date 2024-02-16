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Клименко вручил награды пограничникам на Авдеевском направлении

16 февраля 2024 13:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Клименко вручил награды пограничникам на Авдеевском направлении
Вручение наград. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в пятницу, 16 февраля, посетил защитников на Авдеевском направлении. Там он вручил пограничникам государственные награды.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

Клименко посетил Авдеевское направление 16 февраля

"Авдеевское направление. Одно из самых сложных сейчас. Встретился с пограничниками, которые бок о бок с другими Силами обороны бьют здесь врага", — говорится в сообщении.

Клименко подчеркнул, что на этом направлении пограничники демонстрируют смелость и эффективность на поле боя.

"Их героизм — безоговорочный, поэтому вручил пограничникам от Президента Украины отличия "За оборону Украины", — отметил министр.

Кроме того, он заслушал доклад Председателя ГНСУ Сергея Дейнека по оперативной обстановке и нуждам боевых подразделений.

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Скриншот поста МВД Украины

Напомним, в ISW оккупанты могут завершить оцепление некоторых украинских подразделений в Авдеевке в случае, если ВСУ не проведут успешных контратак. В настоящее время Силы обороны оказывают ожесточенное сопротивление врагу.

Также мы писали, что 16 февраля захватчики обстреляли Авдеевку фосфором. Кроме того, они стали чаще сбрасывать на город управляемые авиабомбы.

МВД
пограничники
награда
Игорь Клименко
война в Украине

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