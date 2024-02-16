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Клименко вручив нагороди прикордонникам на Авдіївському напрямку

16 лютого 2024 13:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Клименко вручив нагороди прикордонникам на Авдіївському напрямку
Вручення нагород. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у п'ятницю, 16 лютого, відвідав захисників на Авдіївському напрямку. Там він вручив прикордонникам державні відзнаки.

Про це повідомила пресслужба МВС України.

Клименко відвідав Авдіївський напрямок 16 лютого

"Авдіївський напрямок. Один із найскладніших зараз. Зустрівся із прикордонниками, які пліч-о-пліч з іншими Силами оборони б’ють тут ворога", — йдеться у повідомленні.

Клименко наголосив, що на цьому напрямку прикордонники демонструють сміливість та ефективність на полі бою. 

"Їх героїзм — беззаперечний, тож вручив прикордонникам від Президента України відзнаки "За оборону України", — зазначив міністр.
 
Крім того, він заслухав доповідь Голови ДПСУ Сергія Дейнека щодо оперативної обстановки та потреб бойових підрозділів. 

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Скриншот допису МВС України

Нагадаємо, в ISW окупанти можуть завершити оточення деяких українських підрозділів в Авдіївці у випадку, якщо ЗСУ не проведуть успішних контратак. Наразі Сили оборони чинять запеклий спротив ворогу.

Також ми писали, що 16 лютого загарбники обстріляли Авдіївку фосфором. Крім того, вони почали частіше скидати на місто керовані авіабомби.

МВС
прикордонники
нагорода
Ігор Клименко
війна в Україні

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