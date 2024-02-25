Клименко рассказал, как МВД помогает ВСУ бороться с российскими оккупантами

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что 10 бригад Гвардии наступления уже находятся на линии фронта. По его словам, военные этих бригад воюют совместно с воинами ВСУ.

Об этом он сказал на форуме "Україна. Рік 2024", передает корреспондент Новини.LIVE.

Работа МВД на линии фронта

"Боевые силы МВД не только участвуют в разработке и изготовлении ударных и разведывательных дронов, но и практически используют их на линии фронта. Лишь по самым скромным подсчетам, наши беспилотные силы уничтожили вражескую технику на более чем 5,5 млрд долларов", — заверил Клименко.

Министр подчеркнул, что у МВД есть группы разработчиков-конструкторов и центр подготовки пилотов беспилотников.

Также он рассказал, что более 50% контрактов МВД — это закупки именно у отечественного ОПК.

Вражеские обстрелы Украины за время войны

В свою очередь, во время форума Клименко сообщил, что за два года полномасштабной войны зафиксировано почти 110 тысяч обстрелов Украины.

Презентация на форуме. Фото: Новини.LIVE

"Если в первый год полномасштабного вторжения наши партнеры предлагали обучение для спасателей и полицейских, то сейчас мы уже получаем запросы от наших иностранных партнеров на обмен опытом, беспрецедентным и слишком дорогим. Наши силы безопасности постоянно усовершенствуются и однозначно стали сильнее", — отметил министр.

Разминирование Украины

По его словам, разминирование территорий является большим вызовом для Украины. За все время полномасштабного вторжения украинские саперы обнаружили более 760 тысяч взрывоопасных предметов.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

"Подавляющее большинство - на деоккупированных территориях. И мы знаем, что работы еще много, потому что чем дольше территория под оккупацией, тем плотнее ее заминирует враг. Но мы готовы к этой работе. У наших саперов уже руки чешутся в ожидании начала работы после деоккупации", — сказал Клименко.

Безопасность украинцев после войны

Кроме того, министр отметил, что МВД строит новую архитектуру безопасности в государстве.

"Поверьте, после войны потребность в безопасности увеличится в разы. И мы знаем, что делать дальше. У нас есть четкий план, как будет формироваться среда безопасности в послевоенной Украине", — подчеркнул чиновник.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров также выступил на форуме "Україна. Рік 2024". Он отметил, что за все время великой войны Россия выпустила по городам Украины более восьми тысяч ракет.

Также во время форума министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что около 90% всех БпЛА, которые используют Силы обороны на поле боя, изготовлены в Украине.