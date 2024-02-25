Клименко розповів, як МВС допомагає ЗСУ боротися з російськими окупантами

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що 10 бригад Гвардії наступу вже перебувають на лінії фронту. За його словами, військові цих бригад воюють спільно з воїнами ЗСУ.

Про це він сказав під час форуму "Україна. Рік 2024", передає кореспондент Новини.LIVE.

Робота МВС на лінії фронту

"Бойові сили МВС не лише беруть участь у розробці та виготовленні ударних і розвідувальних дронів, а й практично використовують їх на лінії фронту. Лише за найскромнішими підрахунками, наші безпілотні сили знищили ворожої техніки на більш як 5,5 млрд доларів", — запевнив Клименко.

Міністр наголосив, що МВС має групи розробників-конструкторів і центр підготовки пілотів безпілотників.

Також він розповів, що понад 50% контрактів МВС — це закупівлі саме у вітчизняного ОПК.

Ворожі обстріли України за час великої війни

Своєю чергою під час форуму Клименко повідомив, що за два роки повномасштабної війни зафіксовано майже 110 тисяч обстрілів України.

Презентація на форумі. Фото: Новини.LIVE

"Якщо в перший рік повномасштабного вторгнення наші партнери пропонували навчання для рятувальників та поліцейських, то зараз ми вже отримуємо запити від наших іноземних партнерів на обмін досвідом, безпрецедетним і занадто дорогим. Наші сили безпеки постійно вдосконалюються та однозначно стали сильнішими", — зауважив міністр.

Розмінування України

За його словами, розмінування територій є великим викликом для України. За весь час повномасштабного вторгнення українські сапери виявили понад 760 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

"Переважна більшість — на деокупованих територіях. І ми знаємо, що роботи ще багато, бо чим довше територія під окупацією, тим щільніше її заміновує ворог. Але ми готові до цієї роботи. У наших саперів уже руки сверблять в очікуванні початку роботи після деокупації", — сказав Клименко.

Безпека українців після війни

Крім того, міністр зазначив, що МВС будує нову архітектуру безпеки в державі.

"Повірте, після війни потреба у безпеці збільшиться в рази. І ми знаємо, що робити далі. У нас є чіткий план, як формуватиметься безпекове середовище в повоєнній Україні", — наголосив посадовець.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров також виступив на форумі "Україна. Рік 2024". Він зазначив, що за весь час великої війни Росія випустила по містах України понад вісім тисяч ракет.

Також під час форуму міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що близько 90% всіх БпЛА, які використовують Сили оборони на полі бою, виготовлені в Україні.