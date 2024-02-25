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Як дрони допомагають ЗСУ на фронті — Федоров розповів про виробництво БпЛА

25 лютого 2024 12:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Як дрони допомагають ЗСУ на фронті — Федоров розповів про виробництво БпЛА
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Близько 90% всіх БпЛА, які використовують Сили оборони на полі бою, виготовлені в Україні. У 2024 році Україна має ціль виготовити 1 млн дронів, аби завдавати більших втрат ворогові.

Про це розповів Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на форумі "Україна. Рік 2024" 25 лютого, передає кореспондентка Новини. LIVE.

Як дрони допомагають ЗСУ на фронті

Федоров наголосив, що в Україні сьогодні народжуються технології, які змінюють ситуацію на полі бою і завдають серйозних втрат окупантові.

"Наша швидка реакція та технологічність призвела до того, що 90% всіх БпЛА, які використовуються на фронті, виробляються в Україні. Лише за 2023 рік в Україні виробили 300 тисяч дронів", — сказав він.

Міністр розповів, що у 2024 році Україна має ціль виробити 1 млн дронів, і це завдання буде виконано. 

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Ціль України на 2024 рік. Фото: Новини.LIVE

Загалом, підрозділи, які забезпечуються в межах Армії дронів, знищили або вивели з ладу понад 16 тисяч одиниць ворожої техніки.  

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Знищена техніка окупантів БпЛА з "Армії дронів". Фото: Новини.LIVE

"У нас ніколи не буде такої кількості людей, які в Російській Федерації, але в нас є 300 0000 інженерів і 200 компаній, які виробляють БпЛА, тому це наша перевага, яку потрібно масштабувати", — наголосив Федоров. 

Він додав, що технології впливають на логістику, на радіочастотне планування, на ведення певних посад та на полі бою. Тому  Україна буде робити те, що в неї вдало виходить, та масштабувати нові технології. 

Нагадаємо, упродовж минулого тижня українські безпілотники "Армії дронів" уразили понад 350 одиниць ворожої техніки. Серед пошкодженої та знищеної техніки є танки, бронемашини, вантажівки та гармати.

Додамо, на форумі "Україна. Рік 2024" міністр оборони Рустем Умєров розповів, що за весь час повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад вісім тисяч ракет.  Він наголосив, що в цій війні вперше в історії було збито ворожі "Кинджали". 

Михайло Федоров
технології
дрони
війна в Україні
виробництво
фронт

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