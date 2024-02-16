Какие российские силы воюют в Авдеевке — экс-командир "Азова" Жорин рассказал детали

Экс-командир полка "Азова" Максим Жорин. Фото: скриншот

Бывший командир полка "Азов", майор НГУ Максим Жорин рассказал о том, какие российские подразделения воюют в Авдеевке. По его словам, в почти разрушенном городе присутствуют как боевики "ДНР", так и даже спецподразделения ГРУ.

Об этом он рассказал в своем блоге в Telegram в пятницу, 16 февраля.

Как российские силы воюют в Авдеевке

Жорин обратил внимание, что живая сила российских войск не считается со своими потерями, из-за чего потери врага сложно сосчитать. Только вчера во время штурма украинские защитники уничтожили 80 российских солдат.

"В целом нам уже удалось уничтожить более 4 тысяч российских военных. Масштабы ах****шие. Таких потерь, как в боях за Авдеевку, думаю, у них еще нигде не было", — пишет Жорин.

Пост Жорина. Источник: Telegram Максима Жорина

Он акцентировал, что прямо сейчас в Авдеевке воюет от шести бригад российской армии, батальон боевиков "ДНР", спецназовцы военной разведки ГРУ и один отряд ССО РФ.

"И чтобы вы понимали распределение сил: есть некоторые позиции, где держат оборону 6 украинских воинов, а штурмуют — около 100 п*****в", — добавляет военнослужащий.

Напомним, ранее в Третьей штурмовой бригаде ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке Донецкой области, где ежедневно россияне сбрасывают на город до 80 корректированных авиабомб КАБ-250.

В то же время командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что украинские военнослужащие в Авдеевке Донецкой области проводят рейдово-ударные действия для расширения коридоров военной логистики.