Ситуація в Авдіївці — в яких умовах воюють українські військові

В яких умовах воюють українські бійці в Авдіївці — деталі від екс-командира "Азову" Жоріна
У Третій штурмовій бригаді (ОШБр) ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці Донецькій області. Щодня російські окупанти скидують на місто до 80 коригованих авіаційних бомб (КАБ).
Про це повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади (ОШБр) ЗСУ Максим Жорін у Telegram.
Що відбувається в Авдіївці
Екс-командир "Азову" Жорин розповів, що Авдіївка щодня зазнає масованих авіаційних ударів російських окупантів.
"Авдіївка — це КАБи. Таке відчуття, що це найбільша кількість авіабомб на такій ділянці землі за весь час існування людства", — написав він у Telegram.
За словами Жоріна, ці бомби повністю знищують будь-які позиції, а будівлі після прильоту "перетворюються на яму".
Він підкреслив, що щодоби окупанти скидають на місто близько 60−80 таких бомб.
"Просто уявіть, у яких умовах тут сьогодні воюють наші бійці", — додав Жорін.
Нагадаємо, що на Донеччині під Авдіївкою проти сил Третьої окремої штурмової бригади воює щонайменше 15 тисяч російських солдатів. Однак, воїни Збройних сил дають гідну відсіч ворогу і військові "стерли" 74 та 114 окремі мотострілецькі бригади Росії під час запеклих боїв.
Ми також повідомляли, що станом на 16 лютого Збройні сили України відходять від позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Військовослужбовці утримували цю позицію стільки, скільки це було можливо.
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