Ситуація в Авдіївці — в яких умовах воюють українські військові

Зруйновані будинки в Авдіівці. Фото: Костянтин і Влада Ліберови/Instagram

У Третій штурмовій бригаді (ОШБр) ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці Донецькій області. Щодня російські окупанти скидують на місто до 80 коригованих авіаційних бомб (КАБ).

Про це повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади (ОШБр) ЗСУ Максим Жорін у Telegram.

Що відбувається в Авдіївці

Екс-командир "Азову" Жорин розповів, що Авдіївка щодня зазнає масованих авіаційних ударів російських окупантів.

"Авдіївка — це КАБи. Таке відчуття, що це найбільша кількість авіабомб на такій ділянці землі за весь час існування людства", — написав він у Telegram.

За словами Жоріна, ці бомби повністю знищують будь-які позиції, а будівлі після прильоту "перетворюються на яму".

Він підкреслив, що щодоби окупанти скидають на місто близько 60−80 таких бомб.

"Просто уявіть, у яких умовах тут сьогодні воюють наші бійці", — додав Жорін.

Нагадаємо, що на Донеччині під Авдіївкою проти сил Третьої окремої штурмової бригади воює щонайменше 15 тисяч російських солдатів. Однак, воїни Збройних сил дають гідну відсіч ворогу і військові "стерли" 74 та 114 окремі мотострілецькі бригади Росії під час запеклих боїв.

Ми також повідомляли, що станом на 16 лютого Збройні сили України відходять від позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Військовослужбовці утримували цю позицію стільки, скільки це було можливо.