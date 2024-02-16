Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow В яких умовах воюють українські бійці в Авдіївці — деталі від екс-командира "Азову" Жоріна arrow

В яких умовах воюють українські бійці в Авдіївці — деталі від екс-командира "Азову" Жоріна

16 лютого 2024 15:57
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Ситуація в Авдіївці — в яких умовах воюють українські військові
Зруйновані будинки в Авдіівці. Фото: Костянтин і Влада Ліберови/Instagram
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У Третій штурмовій бригаді (ОШБр) ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці Донецькій області. Щодня російські окупанти скидують на місто до 80 коригованих авіаційних бомб (КАБ).

Про це повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади (ОШБр) ЗСУ Максим Жорін у Telegram.

Що відбувається в Авдіївці

Екс-командир "Азову" Жорин розповів, що Авдіївка щодня зазнає масованих авіаційних ударів російських окупантів.

"Авдіївка — це КАБи. Таке відчуття, що це найбільша кількість авіабомб на такій ділянці землі за весь час існування людства", — написав він у Telegram.

За словами Жоріна, ці бомби повністю знищують будь-які позиції, а будівлі після прильоту "перетворюються на яму".

Він підкреслив, що щодоби окупанти скидають на місто близько 60−80 таких бомб.

"Просто уявіть, у яких умовах тут сьогодні воюють наші бійці", — додав Жорін.

Нагадаємо, що на Донеччині під Авдіївкою проти сил Третьої окремої штурмової бригади воює щонайменше 15 тисяч російських солдатів. Однак, воїни Збройних сил дають гідну відсіч ворогу і військові "стерли" 74 та 114 окремі мотострілецькі бригади Росії під час запеклих боїв.

Ми також повідомляли, що станом на 16 лютого Збройні сили України відходять від позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Військовослужбовці утримували цю позицію стільки, скільки це було можливо.

військові
полк "Азов"
Авдіївка
війна в Україні
Максим Жорін
авіабомба

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі