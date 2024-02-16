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Біля Авдіївки бійці розширюють логістичні коридори

16 лютого 2024 16:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Біля Авдіївки бійці розширюють логістичні коридори
Українські бійці в Авдіївці. Фото: Генштаб ЗСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Командувач оперативно-стратегічного управління військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські військовослужбовці в Авдіївці Донецької області проводять рейдово-ударні дії для розширення коридорів військової логістики. 

Про це він написав у своєму блозі в Telegram у п'ятницю, 16 лютого.

ЗСУ в Авдіївці розширюють логістичні коридори

Він наголосив, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив відправити оборонцям міста боєприпаси та інші засоби масового ураження. 

"Щоб розширити логістичні коридори, в районі Авдіївки проводяться рейдово-ударні дії. Логістика — працює. За дорученням Головнокомандувача Збройних Сил України захисникам і захисницям Авдіївки у збільшених обсягах постачаються боєприпаси та інші засоби ураження. Стійке управління військами забезпечене", — пише Тарнавський.

Біля Авдіївки бійці розширюють логістичні коридори
Допис Тарнавського. Джерело: Telegram Олександра Тарнавського

Також він додав, що українські армійці були змушені відійти з південного району Авдіївки, тому оточених росіянами підрозділів ЗСУ в місті немає. 

"На інших загрозливих напрямках, у разі потреби, також здійснюється маневр військами з переходом на нові підготовлені позиції, щоб мати змогу й надалі нищити російських окупантів і утримувати місто", — додав Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що українські армійці виходять з позиції "Зеніт" на південному сході Авдіївки. Водночас в соцмережах з'явилася інформація, що семеро українських бійців нібито залишилися заблокованими в бункері укріпленого району. 

ЗСУ
Україна
Донецька область
Авдіївка
війна в Україні

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