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Які російські сили воюють в Авдіївці — екскомандир "Азову" Жорін розповів деталі

16 лютого 2024 20:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Які російські сили воюють в Авдіївці — екскомандир "Азову" Жорін розповів деталі
Екскомандир полку "Азову" Максим Жорін. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Колишній командир полку "Азов", майор НГУ Максим Жорін розповів про те, які російські підрозділи наразі воюють в Авдіївці. За його словами, в майже зруйнованому місті присутні як бойовики "ДНР", так і навіть спецпідрозділи ГРУ.

Про це він розповів у своєму блозі в Telegram у п'ятницю, 16 лютого.

Як російські сили воюють в Авдіївці

Жорін звернув увагу, що жива сила російських військ не рахується зі своїми втратами, через що втрати ворога складно порахувати. Лише вчора під час штурму українські оборонці знищили 80 російських солдатів.

"Загалом, нам уже вдалося знищити понад 4 тисячі російських військових. Масштаби ах***вші. Таких втрат, як в боях за Авдіївку, думаю, вони ще ніде не мали", — пише Жорін.

Які російські сили воюють в Авдіївці — екскомандир "Азову" Жорін розповів деталі
Допис Жоріна. Джерело: Telegram Максима Жоріна

Він акцентував, що просто зараз в Авдіївці воює від шести бригад російської армії, батальйон бойовиків "ДНР", спецпризначенці військової розвідки ГРУ та один загін ССО РФ. 

"І щоб ви розуміли розподілення сил: є деякі позиції, де тримають оборону 6 українських воїнів, а штурмують — близько 100 п*****в", — додає військовослужбовець.

Нагадаємо, раніше у Третій штурмовій бригаді ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці Донецькій області, де щодня росіяни скидають на місто до 80 коригованих авіабомб КАБ-250. 

Водночас командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські військовослужбовці в Авдіївці Донецької області проводять рейдово-ударні дії для розширення коридорів військової логістики. 

ДНР
російські війська
Україна
полк "Азов"
Авдіївка
війна в Україні

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