Глава Пентагона сделал заявление по поводу годовщины вторжения в Украину

Министр обороны США Остин. Фото: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Министр обороны США Ллойд Остин в своем заявлении по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину призвал Конгресс США поддержать законопроект о помощи Украине.

Его заявление опубликовано на сайте Министерства обороны США в пятницу, 23 февраля.

"Впереди Украину ждет тяжелая борьба. Я призываю членов Конгресса действовать быстро, чтобы принять законопроект о национальной безопасности, чтобы убедиться, что украинские войска имеют то, что им нужно, для защиты своей страны и своих граждан от жестокости России, и чтобы отправить решительно сообщения США о неизменной приверженности свободе в Украине", — заявил Остин.

Глава Пентагона подчеркнул, что война России угрожает не только европейской безопасности, но и странам за пределами Европы.

"Мы должны продолжать быть откровенными с американским народом относительно того, что стоит на кону в Украине. Война Кремля представляет прямую угрозу безопасности в Европе и за ее пределами. Мир станет опаснее, если Путин и его единомышленники-автократы решат, что они могут стереть демократию" с карты мира и заставить свободных людей жить в страхе", — говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина.

Глава Пентагона отчитался, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину страны международной коалиции выделили более 87 миллиардов долларов помощи безопасности. По словам Остина, по проценту ВВП среди американских партнеров 15 стран вносят больший вклад на украинские нужды, чем США.

"Отпор Украины перед лицом агрессии и зверств Путина вдохновил свободных людей во всем мире", — подчеркнул Ллойд Остин.

Напомним, ранее мы писали, что в ООН проведут дебаты ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ против Украины.

Между тем, во временно оккупированном Мариуполе оккупационные власти собираются праздновать начало полномасштабной войны, организуя соответствующие пропагандистские мероприятия.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о новых санкциях против РФ для 10 физических и 153 юридических лиц, а в правительстве Венгрии ко второй годовщине призвали "обе стороны" к мирным переговорам, ни разу не вспомнив страну-агрессора.