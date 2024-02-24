Глава Пентагону зробив заяву з приводу річниці вторгнення в Україну

Міністр оборони США Остін. Фото: Andrew Caballero-Reynolds/ AFP

Міністр оборони США Ллойд Остін у своїй заяві з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну закликав Конгрес США підтримати законопроєкт про допомогу Україні.

Його заяву опубліковано на сайті Міністерства оборони США у п'ятницю, 23 лютого.

"Попереду на Україну чекає важка боротьба. Я закликаю членів Конгресу діяти швидко, щоб ухвалити законопроєкт про національну безпеку, щоб переконатися, що українські війська мають те, що їм потрібно, для захисту своєї країни та своїх громадян від жорстокості Росії, і щоб надіслати рішуче повідомлення США про незмінну прихильність свободі в Україні", — заявив Остін.

Глава Пентагону наголосив, що війна Росії загрожує не лише європейській безпеці, а й країнам за межами Європи.

"Ми повинні продовжувати бути відвертими з американським народом щодо того, що стоїть на кону в Україні. Війна Кремля становить пряму загрозу безпеці в Європі та за її межами. Світ стане небезпечнішим, якщо Путін і його однодумці-автократи вирішать, що вони можуть стерти демократію з карти світу та змусити вільних людей жити в страху", — йдеться у заяві міністра оборони США Ллойда Остіна.

Глава Пентагону прозвітував, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни міжнародної коаліції виділили понад 87 мільярдів доларів безпекової допомоги. За словами Остіна, за відсотком ВВП серед американських партнерів 15 країн роблять більший внесок на українські потреби, ніж США.

"Відсіч України перед обличчям агресії та звірств Путіна надихнула вільних людей у всьому світі", — наголосив Ллойд Остін.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ООН проведуть дебати до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ проти України.

Тим часом у тимчасово окупованому Маріуполі окупаційна влада збирається святкувати початок повномасштабної війни, організовуючи відповідні пропагандистські заходи.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про нові санкції проти РФ для 10 фізичних та 153 юридичних осіб, а в уряді Угорщини до другої річниці закликали "обидві сторони" до мирних переговорів, жодного разу не згадавши країну-агресора.