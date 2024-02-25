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Филатов сообщил о раненых и разрушениях в результате взрывов в Днепре

25 февраля 2024 22:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Филатов сообщил о раненых и разрушениях в результате взрывов в Днепре
Городской голова Днепра Борис Филатов. Фото: facebook.com/filatovborys
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал о последствиях взрывов в городе вечером, 25 февраля. По его словам, зафиксированы разрушения и есть раненые.

Об этом Борис Филатов написал в Telegram,

Обстрел Днепра

"После обстрелов есть разрушения в частном секторе: крыши, фасады, окна", — рассказал Филатов.

По предварительной информации, два раненых человека. Филатов призвал сохранять спокойствие и ждать информации от ВГА.

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Пост Филатова. Фото: скриншот

Напомним, в Днепре раздались мощные взрывы. Была зафиксирована комбинированная атака: ракетами и беспилотниками типа Shahed.

Также взрывы в Полтаве прогремели 25 февраля. Украинцев предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

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Борис Филатов
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