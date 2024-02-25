Филатов сообщил о раненых и разрушениях в результате взрывов в Днепре
Мэр Днепра Борис Филатов рассказал о последствиях взрывов в городе вечером, 25 февраля. По его словам, зафиксированы разрушения и есть раненые.
Об этом Борис Филатов написал в Telegram,
Обстрел Днепра
"После обстрелов есть разрушения в частном секторе: крыши, фасады, окна", — рассказал Филатов.
По предварительной информации, два раненых человека. Филатов призвал сохранять спокойствие и ждать информации от ВГА.
Напомним, в Днепре раздались мощные взрывы. Была зафиксирована комбинированная атака: ракетами и беспилотниками типа Shahed.
Также взрывы в Полтаве прогремели 25 февраля. Украинцев предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.
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