Филатов сообщил о раненых и разрушениях в результате взрывов в Днепре

Городской голова Днепра Борис Филатов. Фото: facebook.com/filatovborys

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал о последствиях взрывов в городе вечером, 25 февраля. По его словам, зафиксированы разрушения и есть раненые.

Об этом Борис Филатов написал в Telegram,

Обстрел Днепра

"После обстрелов есть разрушения в частном секторе: крыши, фасады, окна", — рассказал Филатов.

По предварительной информации, два раненых человека. Филатов призвал сохранять спокойствие и ждать информации от ВГА.

Пост Филатова. Фото: скриншот

Напомним, в Днепре раздались мощные взрывы. Была зафиксирована комбинированная атака: ракетами и беспилотниками типа Shahed.

Также взрывы в Полтаве прогремели 25 февраля. Украинцев предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.